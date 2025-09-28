まるで親戚の集まり？大阪のスタバでの光景に7.8万いいね「ええ街や…」「これマジであるあるw」【ママリ】

相席には見えない大阪のスタバにほっこり

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、えりち(@hello___zzz)さんの投稿したお写真です。旅行などで県民性の違いなどを感じることはありませんか？えりちさんは、大阪のスタバにてコの字型のソファ席で、一人分空いていて座ろうか迷っていたところおばちゃん達に「そこ空いてんで！座り！」と声をかけられたそう。まるで親戚の集まりのようなお写真にほっこり。

旅行などで県外に出ると、県民性の違いなどを感じることはありませんか？環境が違えば街の雰囲気も変わるもの。旅先でこの街は落ち着くなあ…という場所を見つけられるとうれしいですね。





投稿者・えりち(@hello___zzz)さんは、大阪のスタバにてコの字型のソファ席で、一人分空いていて座ろうか迷っていたところおばちゃん達に「そこ空いてんで！座り！」と声をかけられたそう。まるで親戚の集まりのような、そのときのお写真がこちら。

©hello___zzz

どういう状況かというと、スタバでコの字型のソファ席で一人分空いてて座ろうか迷ってたら集団で座ってたおばちゃん達に「そこ空いてんで！座り！」って言われてありがたく相席させていただいているところです。これが大阪。

初めお写真を見たときは、大人数に対応したスタバの席があるのか…と思いました。しかしなんと複数のグループでの相席。相席とは思えないような、和気あいあいとした雰囲気が写真から伝わってきます。



この投稿には「あの人ら店員に、にーちゃん膝掛けちょーだいって家みたいに過ごすで」「会ったことないのにどこかで聞いた声で再生されました😂」といったコメントが寄せられていました。これが珍しいことではないと感じられ、他人だけれど温かい雰囲気が素敵ですね！大阪での相席エピソードに心温まる、素晴らしい投稿でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）