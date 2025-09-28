µð¿Í¡¦Àô¸ýÍ§ÂÁ¤¬Æ±ÅÀ2¥é¥ó¡ª¡Ö¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¹â¶¶¤Ë3²ó´°Á´µö¤¹¤â2ÈÖ¼ê¡¦±üÀî¤«¤é±¦ÍãÀÊ¤Ø
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯9·î28Æü¡¡¿ÀµÜ¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÀô¸ýÍ§ÂÁÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬28Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤ÇÆ±ÅÀ¤Î6¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö3ÈÖ¡¦Í··â¡×¤ËÆþ¤Ã¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¡£0¡½2¤Ç·Þ¤¨¤¿4²ó¡¢1»àÆóÎÝ¤ÇÆþ¤Ã¤¿Âè2ÂÇÀÊ¤ÇÁê¼ê2ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¡¦±üÀî¤¬Åê¤¸¤¿½éµå¡¢Æâ³Ñ¹â¤áÄ¾µå¤ò±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Àô¸ý¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ï8·î9Æü¤ÎDeNAÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤ÇÁê¼êÀèÈ¯±¦ÏÓ¡¦¥±¥¤¤«¤é±¦±Û¤¨5¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤Æ°ÊÍè50Æü¤Ö¤ê¡£
¡¡µð¿ÍÂÇÀþ¤ÏÁê¼êÀèÈ¯º¸ÏÓ¡¦¹â¶¶¤Ë3²ó¤Þ¤Ç´°Á´Åêµå¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿±üÀî¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹¶Î¬¤·¤¿¡£
¡¡¢§Àô¸ý¡¡¹â¹»¡ÊÂçºå¶Í°þ¡Ë¤Î¸åÇÚ¤Î²£Àî¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«±ç¸î¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£