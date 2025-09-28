¡ÚÂ¿ËàÀî¥Ü¡¼¥È¡¡G1¥¦¥§¥¤¥¡¼¥«¥Ã¥×¡Û¿Á±Ñ¸ç¡¡µ×¡¹»²Àï¤âÂ¿ËàÀî¤Ï¹¥ÁêÀ¤Î¿åÌÌ
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Â¿ËàÀî¤ÎG1¡Ö¥¦¥§¥¤¥¡¼¥«¥Ã¥×³«Àß71¼þÇ¯µÇ°¡×¤¬¡¢29Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡¿Á±Ñ¸ç¡Ê40¡áÂçºå¡Ë¤ÏÂ¿ËàÀî2Ç¯2¥«·î¤Ö¤ê¤Î»²Àï¡£¤À¤¬¡¢µ×¡¹¤Ê¤¬¤é¤â23Ç¯4·î¤ÎÁ°¡¹²óÀï¤ÏÅöÃÏ½éV¡¢Æ±Ç¯7·î¤ÎÁ°²óÀï¤ÏÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤Ç4Ãå¤È¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£ÀáÁêËÀ¤Î56¹æµ¡¤Ï2Ï¢ÂÐÎ¨¤Ï28¡ó¤ÈË§¤·¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢Á°Àá¡Ê20¡Á25Æü¡¢°ìÈÌÀï¡Ë¤ÎËÌÃæ¸µ¼ù¤¬¹¥¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë»Å¾å¤²¤ÆÍ¥½Ð¡Ê4Ãå¡Ë¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¿Á¤Î½é¸«¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¾è¤Ã¤Æ²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹Ô¤Â¤È¤«¤Ï°¤¯¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ï¤·¤¿¡×¡£º£´ü5·î°Ê¹ß¤Ï7Í¥½Ð4V¤È¹¥Ä´¡£¥¨¥ó¥¸¥ó½Ð¤·¤âÅª³Î¤Ç¹¥È¿±þ»Å¾å¤²¤Ï½½Ê¬¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡½éÆü¤Ï1R6¹æÄú¡¢9R4¹æÄú¤Î2Áö¡£¥À¥Ã¥·¥å°ÌÃÖ¤«¤éÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¡£