INI藤牧京介「ぶん殴っちゃうかも」 『鬼レンチャン』で新たなキャラ開花？
INIの藤牧京介が、28日放送のフジテレビ系バラエティー番組『千鳥の鬼レンチャン』（後7：00）の人気企画「サビだけカラオケ」に出演。前回“男性グループ初のいきなり鬼レンチャン”を狙うも惜敗。しかし「まだ残された枠がある！」と、“10人以上の男性アイドル史上初の鬼レンチャン”を新たに掲げて挑戦した。
前回は、大人数グループへの偏見を持っている千鳥・大悟を救いたいと挑戦した藤牧。今回の挑戦前には「大悟さんを、また孤独にしてしまった。大人数に対する気持ちって、さみしさからくるっていうか。孤独な大悟さんを救う。津田さんしか仲間がいない。オレもいつでも助けにいきますからっていうのを、わかってほしいですね」と呼びかけた。
藤牧からの言葉に応えるように、藤牧の歌唱中に、大悟は「ちっちゃいのぅ、声（笑）」、ノブも「（挑戦するパートが）短いなぁ（笑）」と愛あるイジりを見せていた。バラエティーへの適応力も高く、藤牧は「失敗したらどうなるかわかんない。本当にひとりずつぶん殴っちゃうかもしれないです。みなさん、気をつけてください。逃げてください」とスタッフに呼びかけるなど、見せ場も存分に作っていた。
【動画】決定的証拠！INI藤牧京介「ぶん殴っちゃうかも」
