コスプレイヤーの東雲うみさんがヤングアニマル25年19号（白泉社）にが登場。巻頭グラビアを飾りました。



【写真】メガネ好きにはたまりません！メガネっ娘の東雲うみさん

表紙では妖艶な紫のランジェリーをまとった東雲さん。圧巻のGカップボディで視線を釘付けにします。中面に収録されたカットでは、一転してチューブトップ型の純白ランジェリーで登場。誘い込まれるような視線をカメラに向けて、むちむちの曲線美を見せつけています。同号では特別付録として東雲さんのクリアファイルも付属しています。



さらに巻末グラビアにはコスプレイヤーのあゆのさんが登場。まん丸バストがいっそう際立ち、深い美谷間が覗くオレンジの三角ビキニを着こなし、至近距離で柔らかボディ披露。コスプレとはまた違う、等身大の大人の色気があふれ出ています。



【東雲うみさんプロフィール】

しののめうみ ９月26日生まれ 埼玉県出身 T162・B90(G)W59H100 大学卒業後、会社員として働いていたが、2020年にグラビアデビュー。瞬く間に大人気グラドルとなり、コスプレイヤーとしても活躍。公式YouTubeチャンネル「うみちゃんねる」では、趣味のガンプラづくりの動画が大人気で、登録者数は116万人。最新情報は公式X（@sinonome_umi）、公式Instagram（@umi_portrait）