SIRUP¡ßLeina¡¢¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥ÖÂçºå³«ºÅ¤Î²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØGrooving Night¡Ù¤Ç¥é¥¤¥Ö¡õ¥Èー¥¯
¡¡SIRUP¤ÈLeina¤¬¡¢11·î30Æü¤Ë¥Ó¥ë¥Üー¥É¥é¥¤¥ÖÂçºå¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØGrooving Night¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§SIRUP¡¢Yo-Sea¡¢ÎÓÏÂ´õ¡¢Furui Riho¡¢aimi¡Ä¡Ä¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥ºR&B¡¢2023Ç¯¥È¥Ô¥Ã¥¯¤«¤éÃÎ¤ë¸½ºßÃÏ¡Ë
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¡È¿²¤ëÁ°¤Ë¡¢¥°¥ëー¥ô°î¤ì¤ëÌë¤ò²á¤´¤½¤¦¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Ìë¤Î¤¯¤Ä¤í¤¤¤ÀÉô²°¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥¹¥Æー¥¸¤«¤é¡¢¥é¥¤¥Ö¡õ¥Èー¥¯¡õ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤¹¤ë¤â¤Î¡£¥Û¥¹¥È¤òSIRUP¤¬Ì³¤á¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆLeina¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Î¾Ì¾¤Ïº£²ó¤¬½é¶¦±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢2¿Í¤¬¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Î³Ú¶Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ¤«¤é¡¢¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥Æー¥Þ¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢10·î16Æü¤è¤êClub BBL²ñ°÷¡¿Ë¡¿Í²ñ°÷Àè¹Ô¡¢Æ±·î22Æü¤è¤ê°ìÈÌÈ¯Çä¤¬³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë