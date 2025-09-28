¡Ö°ìÅ©¤â°û¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×Á°Ìë¤ÎV2¥Ó¡¼¥ë¤«¤±¤ÏÈ©ÀÝ¼è¤Î¤ß¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂçÄÅÎ¼²ð¤¬à°ì¿ÍÍ¥¾¡·èÄêÀïá¤Ç¹¥Åê
¡¡¢¡À¾Éð1¡½4¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê28Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂçÄÅÎ¼²ðÅê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬5²ó2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç6¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£º£µ¨½é¤ÎÃæ5Æü¤ÇÎ×¤ó¤À±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¾¡¤Á¤Ç½ª¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÁ°Æü¤Ë2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£28Æü¿¼Ìë¤«¤é29ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¤Ï´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¥Ó¡¼¥ë¤«¤±¤¬³«ºÅ¡£29Æü¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂçÄÅ¤â¤â¤Á¤í¤óÎØ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤ª¼ò¤Ï°ìÅ©¤â°û¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤à¤À¤±³Ú¤·¤ó¤ÇÌÀÆü¤ËÎÉ¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£V2¤ÎÈþ¼ò¤ÏÈ©¤Ç¤ÎÀÝ¼è¤Î¤ß¤Ë¹µ¤¨¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤¯°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤Ãæ¡¢¡Ö°ì¿Í¤À¤±¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¡Øº£Æü¾¡¤Æ¤Ð¡Ê¥ê¡¼¥°¡ËÍ¥¾¡¡Ù¤È»×¤¤Â³¤±¤ÆÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£2²ó¡¢¥Í¥Ó¥ó¤Ë26¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ö¤ê¤Î¼ºÅÀ¤È¤Ê¤ë20¹æ¥½¥í¤òµö¤¹¤â¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÆÀÅÀ¤ÏÍ¿¤¨¤Ê¤¤¡£5²ó¤Ï2»à»°ÎÝ¤Ç¸Å²ìÍªÅÍ¤ò±¦Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢¥°¥é¥Ö¤ò¤¿¤¿¤¤¤Æ¤Û¤¨¤ë¤Ê¤É´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯Å¾¸þ1Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï7¾¡7ÇÔ¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤ÆÄ´»Ò¤òÍî¤È¤·¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÃæ·Ñ¤®¤ËÇÛÃÖÅ¾´¹¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Âè3Àï¤ÇDeNA¤Î·¬¸¶¾»Ö¤«¤éÈïÃÆ¤¹¤ë¤Ê¤É¶ì¤·¤¤¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤³¤½¤ÏPS¤âÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÎ×¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖCS¡Ê¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£ºòÇ¯¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ°ì¤ò¤Ä¤«¤àà¥Ô¡¼¥¹á¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë