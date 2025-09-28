◆ウエスタン・リーグ 中日2―1ソフトバンク（28日、ナゴヤ）

ソフトバンク2軍が最終戦で中日に敗れ、ウエスタン・リーグ3連覇を逃した。27日にパ・リーグ連覇した1軍との「親子優勝」はならなかった。前日まで2位だった中日は、首位だったソフトバンクに3連戦3連勝して、14年ぶり17度目の優勝を飾った。

ソフトバンクは2回に2点を先制された。先発の村田賢一が1死満塁から尾田剛樹に中前に2点適時打を許した。打線は7回に中日2番手の涌井秀章から秋広優人と渡邉陸の連続長短打で1死二、三塁として、廣荑隆太の右犠飛で1点を返したが、8回以降は中日の継投に無安打に抑えられた。

中日と3・5ゲーム差の首位で迎えた直接対決。引き分け以上または雨天中止でも優勝が決まる状況だったが、3連戦3連敗を喫した中日に試合数の違いもあり、勝率で2厘上回られて逆転優勝を許した。

松山秀明2軍監督は「優勝できなかったことは監督の責任。ただ、ここまで優勝争いできたことは1年間、選手が頑張ってきた結果」と語った。その上で「一発勝負で勝ったらプラス、負けても悔しさを野球人としてプラスにしてくれたら」と続けた。

ウエスタン・リーグを制した中日は、10月4日のファーム日本選手権（ひなたサンマリンスタジアム宮崎）で、イースタン・リーグ優勝の巨人と対戦する。（浜口妙華）