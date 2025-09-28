¡Ö»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×½÷À¿Íµ¤Ç®ÇÈ»Õà¼ê¤Ä¤Ê¤®2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ç·ëº§È¯É½¡¡¥Õ¥¡¥ó¡ÖºÇ¶¯Ç®ÇÈº§¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷¡ª¡×
Èþ¤·¤¤¥Ó¡¼¥Á¤Ç¼ê¤È¼ê¤ò¤«¤µ¤Í¡Ä
¡¡à¿Íµ¤Ç®ÇÈ»Õá¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Îºú»³Ì¤ºÚÈþ¤¬X¤ò¹¹¿·¡£à¹¬¤»2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤È¤È¤â¤Ë·ëº§¤òÊó¹ð¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¡¡»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Î¤³¤Î¤³·¦ÅÄ¤¯¤ó¤È·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢Æ±¤¸¤¯Ç®ÇÈ»Õ¤Î¡¢¤Î¤³¤Î¤³·¦ÅÄ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä9·î25ÆüÉÕ¤Îº§°ùÆÏ¤ò¸ø³«¡£
¡¡¡ÖÀ¤³¦Âç²ñ¤Ø¸þ¤±¤Æ¶¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤¯¤Ü¤Ô¤È¤Ê¤é³Ú¤·¤¤¤³¤È¤â¶ìÆñ¤â´Þ¤á¤Æ°ìÀ¸¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿! ¤º¤Ã¤È¾Ð´é¤Ç¡¢¥µ¥¦¥Ê¤è¤ê¤¢¤¿¤¿¤«¤¤²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹!¡×¤È·è°Õ¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºú»³¤Ï¡¢ºòÇ¯9·î¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¡ÖAufguss WM¡×¤Ë½Ð¾ì¤·4°Ì¤ËÆþ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¤ÎÇ®ÇÈ»Õ¡£º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ç¤â¡ÖÀ¤³¦Âç²ñ¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Ä¡×¤È¿¨¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡¤ÏÉ×ÉØ¤ÇÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖºÇ¶¯Ç®ÇÈº§¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê²ÈÄí¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷¡ª¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê¤ª¤Õ¤¿¤ê¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼²ÈÂ²¥Ð¥ó¥¶¡¼¥¤¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£