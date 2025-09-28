¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤µ¤»¤¿¤é¡Ä¡×±¦ÌÜ¤Ëà°ÛÊÑá38ºÐ¥¿¥ì¥ó¥ÈÉÂ¾õÊó¹ð¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥Û¥ó¥È¤À!¡×¡Ö¸¶°ø¤Ï?¡×¡ÖÌµÍý¤Ê¤µ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×È¿¶ÁÂ³¡¹
¡Ö¸¡ºº¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤â¡Ä
¡¡¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤òÁ°¤Ë¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤µ¤»¤¿¤é¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ä¡×¤È±¦ÌÜ¤Îà°ÛÊÑá¤òÊó¹ð¤·¤¿38ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉÂ¾õÊó¹ð¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í¼Êý¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤«¤Á¤«¤ÁLIVE¡×(¥µ¥¬¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¹ðÃÎ¤ò¤·¡¢¡Ö±¦ÌÜ¤¬·ëËì²¼½Ð·ìÃæ¤Ç¤·¤Æ¡Ä¥Æ¥ì¥Ó¸«¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤µ¤»¤¿¤é¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈX¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¿¢Â¼Í§µª(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¡£¡Ö¸«¤¿ÌÜ°Ê³°¤Ë¤Ï²¿¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Çµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È´ã¶À¤ò¤«¤±±¦ÌÜ¤ò»Ø¤µ¤·ËÀ¤Ç±£¤·¡¢¾Ð´é¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò°Â¿´¤µ¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2Æü¸å¤Ë¤Ï¡Ö¾¯¤·¤º¤ÄÌÜ¤¬²óÉüÃæ¡£ÌÜÌô¤Ç´¥Áç¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢²¹¤á¤Æ¤ß¤¿¤ê¡Ä¤Ê¤ó¤È¤Ê¡¼¤¯¸ú¤¤¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤ÈÉÂ¾õÊó¹ð¤ò¤¹¤ë¤È¡¢´ã¶À¤â³°¤·Î¾ÌÜ¤ò¸«¤»¤Æ·Ð²á¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÊ¬¤«¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤È¤Ã!?¡¡¿¢Â¼¤µ¤óÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤ç¤¦¤«!?¡¡ÌµÍý¤Ê¤µ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¥Û¥ó¥È¤À!¡×¡Ö¸¶°ø¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í?¡¡½©¤Î²ÖÊ´¾É¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È?¡×¡Ö¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÖ¤¤¡£ÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¡Ö½¼·ì¤â¸¡ºº¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡×¡Ö¤ªÂç»ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡ÃÏ¸µ¤ÎÊ¡²¬¤äº´²ì¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤ò¤¹¤ë¿¢Â¼¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ°Ê³°¤Ç¤â¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖToi toi toi¡×(RKB¥é¥¸¥ª)¡¢¡ÖWeekend more radio!OH! HEY! YO! ¡Á¥ª¡¼¡¦¥Ø¥¤¡¦¥è¡¼¡Á¡×(FMÊ¡²¬)¤Ê¤É¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£