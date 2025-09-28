野球のベース

秋の関東高校野球群馬県予選は２９日、準々決勝の残り２試合が行われ、ベスト４が出そろいました。

第１試合は、桐生第一対健大高崎、私学の強豪同士の顔合わせ。序盤は互いにチャンスを作るものの無得点、スコアボードにゼロが並びます。

試合が動いたのは６回裏。桐一が１アウト２塁３塁とチャンスを作ると、５番細谷がセンターへタイムリーヒット。相手のエラーも重なり、２者が生還。桐一が２点を先制します。

追いかける健大は８回表。この回先頭・１番石田雄星が捉えた打球はライトスタンドへ。ソロホームランで１点を返し、反撃の狼煙を上げます。その後、２アウトながらランナーを２人置き、打席には６番石田翔大。センターオーバーの２点タイムリーツーベースで健大が３対２と逆転します。さらに続く８番豊永の場面では、ダブルスチールを仕掛けて３塁ランナーが生還。足を絡めた攻撃で健大がリードを２点に広げます。

その裏、逆に追いかけることになった桐一は、ヒットとフォアボールでノーアウト満塁とチャンスの場面。ここで５番細谷は押し出しのフォアボール。さらに６番高浦のショートゴロの間に３塁ランナーが還り、桐一が試合を振し出しに戻します。その後、２アウトながら満塁とし代打・小倉。セカンドゴロがゲッツーとならず３塁ランナーが生還し、桐一が再び勝ち越します。９回表、健大は３者凡退に倒れ、５対４で試合終了。

接戦を制した桐生第一は４年ぶりの準決勝進出。健大高崎はおととし秋からの公式戦連勝記録が「３３」で止まり、１５年続いていた秋ベスト４入りを逃しました。

前橋東対高崎と公立勢が激突した第２試合。両チーム初回に１点を入れますが、その後は高崎が中盤、終盤にも得点を加え結局１１対１で勝利、９年ぶりの準決勝進出です。

来月４日に関東切符をかけて争われる準決勝は、商大附属対前橋商業、桐生第一対高崎の２試合と決まりました。