»¥ËÚ¤Ç¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£

Æî¶è¤ÎÎÓÆ»¤Ç¤Ï¿·¤¿¤Ë¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¤¬2·ï¤¢¤ê¡¢ÃËÀ­¤¬½±¤ï¤ì¤¿À¾¶è¤Ç¤â·Ù²ü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÎÄ½Æ¤ò»ý¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥¿ー¤ä·Ù²ü¤ËÅö¤¿¤ë·Ù»¡´±¡£

¶ÛÄ¥´¶¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£

¥¯¥Þ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï»¥ËÚ»ÔÆî¶èÆ£Ìî2¾ò4ÃúÌÜÉÕ¶á¤ÎÎÓÆ»¤Ç¤¹¡£

(2025Ç¯9·î28Æü)¸áÁ°11»þ¤´¤í¡¢¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤¬ÂÎÄ¹¤ª¤è¤½1.2¥áー¥È¥ë¤Î¥¯¥Þ1Æ¬¤òÌÜ·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£

»¥ËÚ»Ô¤ä·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤ª¤è¤½30Ê¬¸å¤ËÃËÀ­¤¬ÎÓÆ»¤ËÌá¤ë¤È¥¯¥Þ¤Ï2Æ¬¤Ë¤¤¤Æ¡¢1Æ¬¤ÏÌÚ¤Î¾å¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

»¥ËÚ»Ô´Ä¶­¶¦À¸²ÝŽ¥ºäÅÄ °ì¿Í²ÝÄ¹¡Ö¤«¤Ê¤ê¥¨¥µÉÔÂ­¤Î¾õ¶·¤¬´í×ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅßÌ²¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ï¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬¤«¤Ê¤ê¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×

µÈ²¬µ­¼Ô¡Ö·Ù»¡¤ä¥Ï¥ó¥¿ー¤¬¸½¾ì¤òºÆ¤ÓÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

°ìÊý¡¢¤ª¤È¤È¤¤(26Æü)Ìë¡¢43ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬¥¤¥Ì¤Î»¶ÊâÃæ¤Ë¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤¿À¾¶è¤ÎÊ¿ÏÂµÖÎÍ¸ø±à¤Ç¤Ï¤­¤ç¤¦(28Æü)¤â¥Ï¥ó¥¿ー¤Ê¤É¤¬Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÃËÀ­¤ò½±¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤Ï¤¤¤Þ¤À¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£

Æ»¤Ï¡¢»¥ËÚ»ÔÀ¾¶è¤Ë¥Ò¥°¥Þ·ÙÊó¤ò½Ð¤··Ù²ü¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£