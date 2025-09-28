SDGs¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¡Ö¥ß¥é¥¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¤«¤´¤·¤Þ¡×¡¡¹â¹»À¸¤Ê¤ÉÌó20¿Í¤¬»²²Ã
¡¡SDGs¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¼¯»ùÅç»Ô¤Ç¡Ö¼ã¼Ô²ñµÄ¥ß¥é¥¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¤«¤´¤·¤Þ¡×¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¯»ùÅç»Ô¤ÇSDGs¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È³«¤«¤ì¤¿¡Ö¼ã¼Ô²ñµÄ¥ß¥é¥¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¤«¤´¤·¤Þ¡×¤Ë¤Ï¹â¹»À¸¤Ê¤ÉÌó20¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤ÏÂÎ¸³·¿¥«ー¥É¥²ー¥à¤òÄÌ¤·¤ÆSDGs¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
(»²²Ã¼Ô)
¡Ö¡ÊSDGs¤È¤¤¤¦¡Ë¸ÀÍÕ¤À¤±¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¿¼¤¯¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç1¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤¬SDGs¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â¾¯¤·¤º¤Ä°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
(¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¥¢¥«¥Ç¥ßー¡¦ÅèÅÄÎ¼ÂåÉ½)
¡ÖSDGs¤ò¥²ー¥à¤ÇÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ³Ø¤Ö¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤«¤é¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡×
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤Ç¼¯»ùÅç¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£