フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が２７日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。

この日は「爆笑！万年Ｂクラス」。現役時代に５年以上連続でＢクラスを経験した苦労人の球界ＯＢたちが集結した。

サウスポーとしてロッテ、中日、巨人で活躍した前田幸長氏はロッテ時代にルーキーイヤーから６年連続でＢクラスを経験。移籍後に提供される食事の差に驚いたと述懐した。

前田氏は「僕、ロッテ、中日、巨人（の順番）なんですけど。ロッテのケータリングって、おにぎり、うどん、そばです。中日に行きます。差し入れがスゴいんですよ。ひつまぶしとかあるんです」と回想。

「今度はジャイアンツに行きます。ジャイアンツに行ったら、もう、ないものがないんですよね。なんでも。もう、なんでも食べたいものが置いてあるわけです。これはすごいと。右肩上がりです。逆だったらゾッとします。当時の話ですよ！」と笑わせた。

捕手として、広島で長らく活躍した後に巨人でプレーした西山秀二氏も「もう（巨人は）別格でしたよね。ここまであるんか！いうぐらい…。キャンプで、こんな（大皿の）フグ刺し置いてますからね。で、こんなフグ刺しをみんな食べ飽きたって食べないんですよ。僕、移籍して行ったとき『お前ら食べへんの！？ええんか？』ってバクバク食べましたもん」と明かし、浜田を爆笑させていた。