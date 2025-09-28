ÆÃ»º½©¥µ¥±¤Î¡ÖÌµÎÁ¥¤¥¯¥éÐ§¡×¤Ë¹ÔÎó¡Ä³ÆÃÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç´¿À¼¡¡9·îºÇ¸å¤ÎÆüÍËÆü
9·î¤Î¥é¥¹¥È¥µ¥ó¥Ç¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿28Æü¤Ï¡¢À¾¤«¤éÅ·µ¤¤¬²¼¤êºä¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¤â¡¢³ÆÃÏ¤Ç¤ªº×¤ê¤ä½Ü¤ÎÌ£¤Ê¤É½©¤ò´¶¤¸¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¹âµ¤²¹28.8ÅÙ¤À¤Ã¤¿Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤Ë¶Á¤¯°ÒÀª¤Î¤¤¤¤³Ý¤±À¼¡£
½©¤ÎÉ÷Êª»í¡¦¸æÖÖ¿À¼Ò¤ÎÎãÂçº×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃÓÂÞ¤Î±ØÁ°¤Ê¤É¤ò10´ð¤Î¤ß¤³¤·¤¬Îý¤êÊâ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ã´¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÏÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ê¤ÉÌó3000¿Í¤Ç¤¹¡£
±èÆ»¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¡ÖÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¤È¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¤ß¤³¤·¤Ë¸«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
28Æü¤ÎÎãÂçº×¤Ë¤Ï¡È»Ò¶¡¤ß¤³¤·¡É¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ý¤±À¼¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤éº×¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦É¸ÄÅÄ®¤Ë¤Ï¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½©¥µ¥±¤òÌ£¤ï¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¡¢Çã¤¤µá¤á¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬µÍ¤á¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡¢ÆÃ»º¤Î½©¥µ¥±¤«¤éºî¤Ã¤¿¡Ö¥¤¥¯¥éÐ§¡×¡£
500¿©¤¬ÌµÎÁ¤Ç¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Íè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÂç¹¥Êª¡£¤ªÃÍÃÊ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌµÎÁ¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤ÈÂçËþÂ¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤Ï½©¥µ¥±¤¬ÉÔµù¤Ç¡¢°ì»þ¤ÏÌµÎÁÄó¶¡¤ÎÃæ»ß¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤È¤«500¿©Ê¬¤Î¥¤¥¯¥é¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
28Æü¤ÏÀ¾¤«¤éÅ·µ¤¤¬²¼¤êºä¡£
±«¤Î¥¨¥ê¥¢¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÌÆüËÜ¤Ê¤É¤Ç¤ÏÀ²¤ì¤Æ²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤1Æü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÙ»³¡¦¾®ÌðÉô»Ô¤Ç¤Ï½©¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡Ö¥Ò¥¬¥ó¥Ð¥Ê¡×¤¬¸«º¢¤ò·Þ¤¨¡¢Á¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¤¤²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤ÏÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤Ç³«²Ö¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ½©¤Î1Æü¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢°¦É²¡¦¾¾»³»Ô¤Ç¤Ï10·î9Æü¤Î¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÆü¡×¤òÁ°¤Ë¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¿Æ¤·¤à¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ìÂ¿¤¯¤Î²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÎäÅà¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÃæ¡£
É¹ÅÀ²¼¤ÎÀ¤³¦¤Ë»×¤ï¤º¡Ö´¨¤¤¡ª´¨¤¤¡ª¡×¤ÈÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¤È¹Ë°ú¤¤·¤¿¤ê¡¢»þÂ®5km¤Ç¤Î¾×ÆÍ¤âÂÎ¸³¡£
¾×ÆÍ¤òÂÎ¸³¤·¤¿»Ò¶¡¤Ï¡ÖÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£¡ÊQ.²¿¤¬°ìÈÖÂçÀÚ¡©¡Ë¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤È¤¯¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥Ñ¥È¥«¡¼¤äÇò¥Ð¥¤¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï·Ù»¡´±¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£