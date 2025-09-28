MBC¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー½©¤ÎÏ¯ÆÉ²ñ¡¡Ìó200¿Í¤Î¿Æ»Ò¤é»²²Ã¡¡º£Ç¯¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¾¼ÏÂ100Ç¯¡×
¥Ü¥ó¥¿¥ó¥¢¥á¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¾¼ÏÂ100Ç¯¡×¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤Ç23²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿MBC¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Ë¤è¤ë½©¤ÎÏ¯ÆÉ²ñ¡£
º£Ç¯¤Ï¡Ö¾¼ÏÂ100Ç¯¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¡ÖÃíÊ¸¤ÎÂ¿¤¤ÎÁÍýÅ¹¡×¤ä¡Ö¤Á¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î¤«¤²¤ª¤¯¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Ä¹¤¤´ÖÆÉ¤ß·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ëÏÃ¤äÀïÁè¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ¤Ê¤É7ºîÉÊ¤ò¡¢MBC¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬Ï¯ÆÉ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤é¤ª¤è¤½200¿Í¤¬Ï¯ÆÉ¤ËÊ¹¤Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÌ¸Åç»Ô¤«¤é¡Ë¡ÖÆÉ¤ßÊý¤¬¾å¼ê¤À¤Ã¤¿¡×
¡ÊÌ¸Åç»Ô¤«¤é¡Ë¡Ö¥×¥í¤Î¿Í¤¬ÏÃ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦·Á¤ÇÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤»²²Ã¤·¤¿¡×
Ï¯ÆÉ²ñ¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢MBC¥é¥¸¥ª¤Ç11·î1Æü¡¦ÅÚÍËÆü¸á¸å8»þ¤«¤éÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡£
