¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¤ÇÂç¿Íµ¤Ï¢ºÜÃæ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Ì¡²è¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¤Î¡¢TV¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂ³ÊÔÀ©ºî¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼Â¼Ì±Ç²è²½¤â·èÄê¤·¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥¤¥ä¡¼¤Î2026Ç¯¤Ë¸ø³«Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯9·î28Æü(Æü)¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¤Î¥¥ã¥¹¥È¤é¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯ ¥¨¥´¥¤¥¹¥È¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢TV¥·¥ê¡¼¥ºÂ³ÊÔ¤ÎÀ©ºî·èÄê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ë¥á¤Ï2022Ç¯½©¤«¤éÂè1¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Á¡¢2024Ç¯4·î¤Ë¡Ø·à¾ìÈÇ¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯ -EPISODE Æä-¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢2024Ç¯½©¤«¤éÂè2¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯ VS. U-20 JAPAN¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Â³ÊÔÀ©ºî¤Î·èÄê¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¶â¾ë»á¤È¥ÎÂ¼»á¤«¤é¤Ï°Ê²¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶ºî¡¦¶â¾ë½¡¹¬»á¡§
Â³ÊÔ·èÄê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¤ä¤Ã¤¿¤¼¡Ä¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥¨¥´¥¤¥¹¥ÈÀ©ºî¿Ø¡Ä¡ª·é¤âËÍ¤¿¤Á¤â¤³¤³¤«¤é¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¥¨¥´Á´³«¤Î¡¢´ã¤§¥°¥ë¥°¥ë¤Î¡¢¥Ù¥í¤À¤é¤À¤é¤Çºî¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¯¥½ìî¤¤¤Æ¤ªÂÔ¤Á²¼¤µ¤¤¤Þ¤»¡ª
Ì¡²è¡¦¥ÎÂ¼Í¥²ð»á¡§
¤Ä¤¤¤ËÈ¯É½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¥¢¥Ë¥á¿·¥·¥ê¡¼¥º¡ª¡ª¤¤¤è¤¤¤èà¿·±ÑÍºÂçÀïá¤Î±ÇÁü²½¤Ç¤¹¤Í¡£àÀÄ¤¤´Æ¹ö¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ëá¤ÎÌÌ¡¹°Ê¾å¤Ë¥¯¥»¤Î¶¯¤¤³¤³°Àª¤Î¥¢¥¤¥Ä¤ä¥³¥¤¥Ä¤é¤Î³èÌö¤ò¤¼¤Ò¡¢¥¯¥½¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª
Â³ÊÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îº£¸å¤Î¾ðÊó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó¸ø¼°X¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¹¥É¾½ä²óÃæ¤Î¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯Å¸ EGOIST EXHIBITION the animation Extra Time¡Ù¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â³Êó¤Ï2025Ç¯10·îËö¤Ë²ò¶ØÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼Â¼Ì±Ç²è²½¤Î·èÄê¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸ø³«¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥¤¥ä¡¼¤È¤Ê¤ë2026Ç¯¤ÎÍ½Äê¤À¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
