¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¼ïÌÜ¡¦¥Ü¥Ã¥Á¥ã¤â ËÌ¶å½£»Ô¤Ç¡Ö¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥¹¥Ýー¥Ä¡×ÂÎ¸³²ñ
¾ã³²¤Î¤¢¤ë¤Ê¤·¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ã¯¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥¹¥Ýー¥Ä¡×¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
28Æü¡¢JR¾®ÁÒ±Ø¤Î¹¾ì¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ËÌ¶å½£»ÔÈ¯¾Í¤Î¡Ö¤Õ¤¦¤»¤ó¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¡×¤ä¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¼ïÌÜ¤Î¡Ö¥Ü¥Ã¥Á¥ã¡×¤Ê¤É¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»²²Ã¼Ô
¡Ö¡Ê¤É¤ì¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡©¡Ë¥Ü¥Ã¥Á¥ã¡£Åê¤²¤ÆÎÏ¤ò²Ã¸º¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
ËÌ¶å½£»Ô¤Ç¤Ï¡Ö¤Õ¤¦¤»¤ó¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¡×¤È¡Ö¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡×¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤¬¡¢¤³¤È¤·11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£