½©ÅÄÄ«ÆüÊüÁ÷

28Æü¸áÁ°¡¢ÀçËÌ»Ô¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤È¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬£²·ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ö¸Î¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­£²¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¸áÁ°£±£±»þ¤¹¤®ÀçËÌ»ÔÅÄÂô¸ÐÂ´ÅÄ¤Î¹ñÆ»£´£¶¹æ¤Ç¡¢ÅÄÂô¸ÐÊýÌÌ¤«¤é³Ñ´ÛÊýÌÌ¤ËÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥¤¥¯¤¬ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¥ï¥´¥ó¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿´ä¼ê¸©À¹²¬»Ô¤ÎÆ£¸¶¹ä¡Ê£¶£´¡Ë¤µ¤ó¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ï¥´¥ó¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¸áÁ°£±£±»þÈ¾¤¹¤®¤Ë¤Ï¡¢ÀçËÌ»Ô¤ÎÈ¬È¨Ê¿¥¢¥¹¥Ôー¥Æ¥é¥¤¥ó¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤¬º¸¥«ー¥Ö¤ÇÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤Ë¤Ï¤ß½Ð¤·¡¢¾èÍÑ¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤Ç¼¯³Ñ»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£