ÁÐ»Ò½Ð»º¤ØÆþ±¡Ãæ¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¡Ö¤â¤¦¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¹¡ª¡×¶Ã¤¯¤Û¤ÉÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ªÊ¢¤Î¼Ì¿¿¸ø³«
¡¡ÁÐ»Ò½Ð»º¤ò¹µ¤¨¤ÆÆþ±¡Ãæ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÃæÀîæÆ»Ò¤¬£²£¸Æü¤Ë£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£Æþ±¡À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¤³¤ì¤¬ÁÐ»ÒÀµ´ü»º¤Î¤ªÊ¢¤«¡¢¡¢¡ªËèÆü¤Ç¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡¡´Ñ»¡Æüµ¤â¤â¤¦¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¹¡ª¡¡¹øÄË¤ª¤â¤¿¤µ¤¯¤ë¤·¤µ¤Çµ¯¤¤Á¤ã¤¦¤«¤é°ÂÄê¤Î£²»þ´Ö¿çÌ²¡¡¤Ç¤â¥Ô¥¶¥È¡¼¥¹¥È¤¬¤Ç¤¿¤«¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÔ»×µÄÆÃ¼ì¤ÊÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¤«¤é³¨Æüµ¤Ë¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¡ª¡¡»þ´Ö¤¢¤ë¤¦¤Á¤ËÉÁ¤¤¿¤á¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¼ÁÌä¡ª¤ß¤Ê¤µ¤ó¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¡¢¤Þ¤¿¤Ï»Ò¶¡¤Ë¤Ä¤±¤¿Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¡°ÕÌ£¤È¤«¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤È¤«¡ª¡×¤È¼ÁÌä¤òÊç¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ªÊ¢¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤·¤ç¤³¤¿¤óËèÆüÁÇÅ¨¤ÊÊó¹ð¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÀ¨¤¤¤Í¡¢Ìµ»öÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤ò¤º¤Ã¤Èµ§¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó£²¿ÍÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤ª¤Ê¤«¡¡°¦¤ª¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£