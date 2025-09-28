◆パ・リーグ オリックス１０―５楽天（２８日・京セラＤ）

楽天・林優樹投手が１軍初登板を飾った。５回２死二塁から５番手で上がり、暴投で走者を三塁に進めたが空振り三振でピンチを抑えると、続く６回もマウンドに上がり２四死球も２奪三振。計１回１／３を無失点に抑えて「ファームでやってきたことを変えずにやろうとした。（５回の場面は）三振を取りたいところだったので１番よかった」と胸を張った。プロ３年目の左腕はこれまで３度、１軍登録されながら登板機会がなく２軍落ちを経験。ようやく上がった１軍マウンドに「地元の関西だったので、緊張はしたんですけど楽しみながら投げられたと思います」と振り返った。

２３年１１月に左肘を手術。同じ肘の手術からの復帰を目指していた西口直人投手、泰勝利投手と３人でリハビリを頑張ってきた。西口、泰も現在１軍ベンチ入り。「リハビリで時間がかかってなかなか難しかったけど、そのとき西口さんと泰も一緒にいて。３人で今、１軍にいられるのがすごくうれしい」と笑顔。「また３人で活躍できるように頑張りたいです」と力強く宣言した。