¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê½©À²¤ì¤â¡¡Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡¡ÉÙ»³¸©Æâ
¤¤ç¤¦¤Î¸©Æâ¤Ï³ÆÃÏ¤Ç¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê½©À²¤ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢º£Ìë¤«¤é¤¢¤¹¤Ë¤«¤±¤Æ¸©Æâ¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÅ×ÇÈ»Ô¤Ç28.9ÅÙ¡¢ÉÙ»³»Ô¤Ç27.6ÅÙ¤Ê¤É¸©Æâ¤¹¤Ù¤Æ¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤Ç²ÆÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¤¢¤¹¤Ë¤«¤±Äãµ¤°µ¤«¤é¤Î¤Ó¤ë´¨ÎäÁ°Àþ¤¬ËÌÎ¦ÃÏÊý¤òÄÌ²á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¸©Æâ¤Ï¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤êÍë¤òÈ¼¤Ã¤¿·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¡¢Âç±«¤È¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¸á¸å6»þ¤«¤é¤Î24»þ´Ö¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¹ß¿åÎÌ¤ÏÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç100¥ß¥ê¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¹Ì¤ÌÀ¤«¤éÌë¤ª¤½¤¯¤Ë¤«¤±¤ÆÅÚº½ºÒ³²¤ä²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£