◆パ・リーグ 西武１―４ソフトバンク（２８日・ベルーナＤ）

ソフトバンク・小久保裕紀監督が首位打者争いのゴングを鳴らした。２７日にリーグ優勝が決定。この日の試合前にはコーチ陣とポストシーズンに向けたミーティングを行うと、牧原大成内野手と柳町達外野手も監督室に呼んだ。試合前の時点で牧原大がリーグトップの打率２割９分９厘、柳町が２位の２割９分６厘。指揮官は「２人で決着をつけろ。恨みっこなしで正々堂々と勝負しなさい」とハッパをかけ、今後はできる限り平等に打席を与えることを伝えた。

この日は柳町が「４番・ＤＨ」で先発。２打数無安打で２割９分５厘に落としたが「２人で争えることを楽しみながら」と笑顔を見せた。柳町が６回に第３打席を迎えたところで、代打・牧原大が出場。３打数１安打で２割９分９厘をキープし「普通に頑張るだけ。けがはしないように」と集中した。小久保監督は残りの３試合も、両選手を１番から３番までの上位打線に並べて起用することを明言。「４打席は回るでしょう。なかなかチーム内で争えるものじゃないから」と注目した。