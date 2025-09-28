メッセンジャー黒田有（55）が28日放送の読売テレビ「もんくもん 残暑はもんくで吹き飛ばせ！」に出演。9年ぶりにゲスト出演したタレント小倉優子（41）に冒頭から失礼なアピールをした。

いきなり「ゆうこりんは今は結婚してないでしょ？」と質問。「え…あの…いろいろあって…はい」と苦笑いの小倉に、「俺が当てたんや、もう離婚する、いうて」と主張し、ゲスト陣を驚かせた。

前回、小倉が同番組に出演したのは2016年6月26日放送分。黒田は「ゆうこりんがまだきゃぴきゃぴしてた頃で…幸せ過ぎて。“私の旦那さんは、付き合った記念日に毎月お花をくれるんです、バラを”って言うてたんや。俺は“そんなしょうもない男、絶対女おる！”と」と当時の会話を再現し、「そしたら、ゆうこりんがめっちゃ怒ってん。俺、覚えてる！顔がバッと変わって、キッてにらまれてん」と回想した。

「あれ？何なん…俺、例えばの話してるだけやん、と思って。（後日）新聞見たら、（離婚に）なってるや〜ん！って。俺に（正解の）バラをくれ！」と言って、スタジオの爆笑を誘った。

いきなり離婚をイジられ、当時も失礼な発言をされた小倉だったが、「これ、びっくりされると思うんですけど…実は私、黒田さんのファンなんですよ」「面白いじゃないですか」と告白。これに黒田は態度を翻し「ちょっとネクタイ持って来てくれ」とかっこつけ始め、「ゆうこりんは多分再婚したいって言ったらできる」と持ち上げた。

「いえいえ…大事故物件みたいな感じなので」と謙遜する小倉に「離婚したから事故物件とか今、そんな時代とちゃう。ほんまの大事故物件はあんな女や」と、同番組で“犬猿バトル”が名物となっているホラン千秋を指さし、笑わせていた。