¾®ÅÄ³®¿Í¤¬¼Ö¤¤¤¹¤ÎÉô·è¾¡¿Ê½Ð¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥óOP¥Æ¥Ë¥¹Âè5Æü
¡¡ÃË»Ò¥Æ¥Ë¥¹¤ÎÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥ª¡¼¥×¥óÂè5Æü¤Ï28Æü¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥Æ¥Ë¥¹¤Î¿¹¸ø±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¼Ö¤¤¤¹¤ÎÉô¥·¥ó¥°¥ë¥¹½à·è¾¡¤Ç3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹19ºÐ¤Î¾®ÅÄ³®¿Í¡ÊÅì³¤Íý²½¡Ë¤¬¹âÌîðó¸ã¡Ê¤«¤ó¤ÝÀ¸Ì¿¡Ë¤Ë6¡½1¡¢6¡½0¤Ç´°¾¡¤·¤¿¡£29Æü¤Î·è¾¡¤Ç¹Ó°æÂçÊå¡ÊBNP¥Ñ¥ê¥Ð¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡·ò¾ï¼Ô¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹½à¡¹·è¾¡¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¢¥ë¥«¥é¥¹¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤¬Æ±33°Ì¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥Ê¥«¥·¥Þ¤Ë6¡½2¡¢6¡½4¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤Ç½à·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£¥Æ¡¼¥é¡¼¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥Ä¡¢¥¸¥§¥ó¥½¥ó¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¥Ó¡¼¡Ê°Ê¾åÊÆ¹ñ¡Ë¥«¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥ë¡¼¥É¡Ê¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡Ë¤â4¶¯Æþ¤ê¤·¤¿¡£