¥Áー¥à¤Ç¥¹¥³¥¢¤ò¶¥¤Ã¤Æ³Ú¤·¤à¡¡¡Ö¤¤¤Ã¤Á¤ã¤ó¡ª¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥´¥ë¥Õ¡×¡¡¼Í¿å»Ô
¥Áー¥à¤Ç¥¹¥³¥¢¤ò¶¥¤¦¡Ö¤¤¤Ã¤Á¤ã¤ó¡ª¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥´¥ë¥Õ¡×¤¬¼Í¿å»Ô¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï¥Áー¥à¤ÇÀï¤¦¥´¥ë¥Õ¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¾®¿ù¥«¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖËÌÎ¦·ú¹©¥°¥ëー¥×¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¤¤¤Ã¤Á¤ã¤ó¡ª¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥´¥ë¥Õ¡×¤Ë¤Ï¡¢72ÁÈ¤ª¤è¤½280¿Í¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢3¿Í¤Þ¤¿¤Ï4¿Í1ÁÈ¤Î¥Áー¥àÁ´°÷¤¬½ç¤Ë¥Æ¥£ー¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂÇ¤Á¡¢2ÂÇÌÜ°Ê¹ß¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¥Üー¥ë¤Î°ÌÃÖ¤«¤éºÆ¤ÓÁ´°÷¤¬ÂÇ¤Ä¤È¤¤¤¦¥ëー¥ë¤Ç¶¥¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ã¯¤Ç¤âÍè¾ì¤Ç¤¤ë¡ÖICCHAN¥´¥ëPARK¡ª¡×¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ï¥²¥¹¥È¤È¤Î¥Ñ¥¿ーÂÐ·è¤äÈôµ÷Î¥¤äÀµ³ÎÀ¤ò¶¥¤¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ê¤É³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£