２７日のＴＢＳ「人生最高レストラン」には、オダギリジョーがゲスト出演した。

映画監督を夢見たオダギリ青年は、高校卒業後に１年の準備期間を経て、ハリウッドで勉強するためカリフォルニアに留学。そこまで自身で説明すると、テロップで「渡米初日に逮捕」と衝撃的な情報が提示された。

オダギリは当時について「いざ行くってなって飛行機（のチケット）は取ったんです。でも、ホテル（の予約）は取らなかったんです。空港でたら『ＪＯＥ ＯＤＡＧＩＲＩ』って（看板を）持ってる人がいると思ってたんです。誰もいないんですよ『ＪＯＥ ＯＤＡＧＩＲＩ』が」と回想。ＭＣの加藤浩次は「学校側の人がね」と苦笑いし、ＹＯＵも「面白過ぎるでしょ」と爆笑した。

オダギリは続けて「大学ついたら今度は人がいない。日曜日だったんですよ。当時、バカだったんで僕はヒッピーみたいな格好してたんです。下駄はいて、なんかラッパー（みたいなズボン）…。ずっとフラフラしてたんですよ。そうしたら警察に捕まっちゃったんですよ」と振り返った。

いきなりパトカーの後部座席に乗せられたといい「向こうのパトカーの後ろって犯罪者が乗るからシートすらないんですよ。鉄板なんです。なんか（仕切りの）フェンスがあって、真ん中にライフル銃がどーんって立ってるんですよ。めちゃくちゃ怖くないですか？」と説明。

衝撃エピソードにスタジオが騒然となる中、必死に事情を説明し、大学の外国人窓口の受付担当者が助けてくれたと明かし「ようやく寮に入れるようになって、ドアを開けたら、僕を捕まえた警察官がいたんですよ。あとから聞いたら、そいつも大学生で、土日のバイトで警察のバイトをしてる、みたいな。校内のパトロールをやってて、偶然僕を捕まえた。それがルームメートになった」と不思議な縁でオチをつけた。