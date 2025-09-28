¡Ú¤«¤ß¤à¤éËÒ¾ì¡Û¾ÆÆù¥é¥ó¥Á2¼ï¤¬ÀÇÈ´1129±ß¤Ë¡£9·î¤â¡ÖÆù¤ÎÆü¡×´ë²è¤ä¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡ª
¥ï¥¿¥ß¤È¥«¥ß¥Á¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¥ï¥¿¥ß¥«¥ß¥Á¥¯¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö¤«¤ß¤à¤éËÒ¾ì¡×¤Ï¡¢2025Ç¯9·î29Æü¤«¤é10·î3Æü¤Þ¤Ç"Æù¤ÎÆü"´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¿Æü¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¸ÂÄê¤Î¤ªÆÀ²Á³Ê
´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢Ê¿Æü¤Î11»þ¤«¤é16»þ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿Íµ¤¤ÎÃæÍî¤Á¥«¥ë¥Ó¥é¥ó¥Á¡×¤È¡ÖÆÃÀ½¿É¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤À¤ì¡¡ÃæÍî¤Á¥«¥ë¥Ó¥é¥ó¥Á¡×¤Î2¼ï¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï²Á³Ê1280±ß¡ÊÀÇ¹þ1408±ß¡Ë¤Î¤È¤³¤í¡¢"¤¤¤¤¤Ë¤¯"¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À1129±ß¡ÊÀÇ¹þ1241±ß¡Ë¤Ë¡£
²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¤Ç¤â¡¢¤ªÆÀ¤Ë¾ÆÆù¥é¥ó¥Á¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆù¤ÎÆü¡×´ë²è¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î11Å¹ÊÞ¤Ç¤¹¡£
µþµÞ³÷ÅÄÂè°ìµþÉÍÂ¦Æ»Å¹¡¿¼é¸ýÆî»ûÊýÅ¹¡¿ÉÜÃæÅ¹¡¿¾ëËÌ¹õÀîÅ¹¡¿È¬ÀéÂåÀ®ÅÄ³¹Æ»Å¹¡¿È¬Èø³°´ÄÅ¹¡¿²£ÉÍÄá¸«¶ð²¬Å¹¡¿¾åÈøÅ¹¡¿¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈÊ¡²¬Å¹¡¿Ê¡½Å½¦Ï»Ä®Å¹¡¿Á¥¶¶µÜËÜÅ¹
¤Ê¤ª¡¢¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈÊ¡²¬Å¹¤Ï¥é¥ó¥Á¥»¥Ã¥È¤ÎÄÌ¾ï²Á³Ê¤¬¾åµ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¥Ð¡¼¥²¥ó¥Þ¥Ë¥¢ÊÔ½¸Éô