Snow Manの渡辺翔太が、現地時間9月26日イタリア・ミラノで行われた、ラグジュアリーブランド「トッズ（TOD'S）」の2026年春夏コレクションにスペシャルゲストとして招待され、ショーを鑑賞。

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

連日、様々な写真や動画が公開されており、このたび、ショー会場での様子が収められた動画、ファッション系媒体『ginza magazime』で語ったコメント、ミラノの街を散歩する貴重なオフ時間の様子などが公開された。

■ショーのムードを伝える写真＆動画が続々到着

自身のインスタグラムで公開されたのは「TOD’S LEAVE YOUR MARK」のロゴをバックに、美しい立ち姿を見せるカットと、ショー会場到着シーンやプレスに対応する様子などが収められた「TOD’S」のクレジット入りの公式動画。

スローモーションを多用したスタイリッシュな動画は、優しい笑みを浮かべながら、しかし堂々とした佇まいで、世界的なショーで存在感を発揮する渡辺翔太の姿がバッチリ捉えられたもの。コメント欄は「登場から最高」「王子様すぎる」「カッコよすぎ」「素敵すぎ」といった声で溢れている。

■渡辺翔太「ジェラート食べて帰りたい」

ファッション媒体『GINZA』のコメント動画では、まず、あえて同素材がチョイスされた、レザージャケットとシューズのコーディネートのポイントについてコメント。

そして、ミラノ滞在中にしたいことは？ の問いに「定番のジェラートをまだ食べていないので、ジェラート食べて帰りたいです」とにっこり。ファンからは「ジェラート食べれるといいね」「翔太がジェラート食べられますように」といったコメントが続々と書き込まれている。

■ミラノでの散歩シーンを公開

さらに公式インスタグラムでは、ミラノでの散歩を楽しむ様子も投稿。

両手で謎のポーズをとる1枚目ではおちゃめな表情を見せつつ、残りの4枚は街角でのスナップといいつつも、いずれもファッション誌の写真のようなクオリティ。5枚目などは、ただ散歩しているだけなのに、その歩き姿の美しさに思わず見惚れてしまうこと請け合いだ。