IS:SUE、自身初の全国ツアータイトルが決定！同時にティザーポスターも公開

IS:SUEが、自身初となる全国ツアーのタイトルが『2025 IS:SUE 1ST TOUR - IS:SUE IS COMING』に決定したことを発表。同時に、ティザーポスターも公開された。

■一般販売チケットは、発売開始と同時に全公演ソールドアウト

IS:SUEは2024年のデビュー以来、迫力ある実力派パフォーマンスとスタリッシュなビジュアルで注目を集めており、この夏は『KCON LA 2025』『ROCK IN JAPAN FES. 2025』などをはじめとする国内外の大型フェスへも多数出演。さらに幅広い層へと、支持を拡大している。

一般発売チケットが告知された9月25日には、本ツアーのティザーポスターも解禁。ステージ上のスポットライトをイメージしたスタイリッシュなデザインが公開された。

初の全国ツアー発表直後からSNSを中心に大きな話題を呼び、先行抽選販売でも高倍率を記録。待望の一般発売でも瞬く間にチケットは完売し、全国各地のIS:SUEファン・通称REBORN（読み：リボン）の熱い期待が改めて示された。

本ツアーは12月6日の神奈川公演を皮切りに、全国6都市での開催を予定。今後の追加情報や展開にも注目が集まる。

■ライブ情報

2025 IS:SUE 1ST TOUR - IS:SUE IS COMING

[2025年]

12/06（土）神奈川・KT Zepp Yokohama

12/14（日）北海道・Zepp Sapporo

12/20（土）大阪・Zepp Osaka Bayside

12/26（金）福岡・Zepp Fukuoka

[2026年]

01/04（日）愛知・Zepp Nagoya

01/08（木）東京・東京・Zepp Haneda (TOKYO)

