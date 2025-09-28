今年の訪台日本人客、100万人に 昨年より1カ月早く／台湾
（台北中央社）交通部（交通省）観光署（観光庁）は27日、今年日本から台湾を訪問した旅行者数が延べ100万人を突破したと発表した。同署の推計では100万人を超えたのは25日で、昨年より約1カ月早い達成となった。
同署の統計によれば、今年上半期（1〜6月）の訪台客数は前年同期比で約10％成長した。中でも日本人客は11％以上の伸びとなった。
同じく今年上半期の訪台客を居住地別に見ると、日本が16.2％で最も多かった。次いで香港（13.6％）、韓国（12.7％）、米国（8.6％）、フィリピン（7.5％）だった。
一方、台湾人の出国目的地の最多も日本で、35.8％に上った。6月末までに延べ約330万人が訪日した計算となる。次いで中国大陸（16.6％）、韓国（9.1％）、香港（8.6％）、ベトナム（6.8％）の順に多かった。
同署は日本市場へのPRとして、陳玉秀（ちんぎょくしゅう）署長らが、25日に愛知県で始まった「ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸」に参加したことや、日本向け観光アンバサダーに俳優の妻夫木聡さんを2年連続で起用したことなどを紹介。妻夫木さんが出演するPRフィルムは10月中旬に日本メディアでお披露目されると明かした。
（黄巧雯／編集：田中宏樹）
同署の統計によれば、今年上半期（1〜6月）の訪台客数は前年同期比で約10％成長した。中でも日本人客は11％以上の伸びとなった。
同じく今年上半期の訪台客を居住地別に見ると、日本が16.2％で最も多かった。次いで香港（13.6％）、韓国（12.7％）、米国（8.6％）、フィリピン（7.5％）だった。
同署は日本市場へのPRとして、陳玉秀（ちんぎょくしゅう）署長らが、25日に愛知県で始まった「ツーリズムEXPOジャパン2025 愛知・中部北陸」に参加したことや、日本向け観光アンバサダーに俳優の妻夫木聡さんを2年連続で起用したことなどを紹介。妻夫木さんが出演するPRフィルムは10月中旬に日本メディアでお披露目されると明かした。
（黄巧雯／編集：田中宏樹）