残留争いの大一番は横浜FCに軍配！ 細井響が決勝弾、ホームで湘南に１−０勝利
勝点28で18位の横浜FC。同25で19位の湘南。９月28日に行なわれたJ１第32節で、残留を争う両チームがニッパツ三ツ沢球技場で対戦した。
立ち上がりに勢いを見せたのは、ホームの横浜FC。窪田稜のクロスから櫻川ソロモンが狙う。福森晃斗の右CKに山田康太がヘッドで合わせる。さらに櫻川、窪田が立て続けに際どいシュートを放つ。
いずれも決められなかったが、果敢なアタックで貪欲に相手ゴールに迫る。23分にはジョアン・パウロが振り向きざまに鋭い一撃。これは惜しくもポストに嫌われた。
やや劣勢の湘南は、マイボールにすれば慌てることなく丁寧につないで攻撃の糸口を探る。敵陣ボックス内に進入する場面も作るが、決定的なチャンスを創出するには至らない。30分に舘幸希が思い切りの良いロングシュートも、ボールはバーの上に。
そして32分、スコアボードが動く。先制したのは横浜FC。細井響のロングスローは相手に跳ね返されるが、細井自らがこぼれ球に反応し、強烈な左足ダイレクトシュートを叩き込んだ。
前半は横浜FCの１点リードで終了。迎えた後半、湘南がボールを保持し、横浜FCが構える構図。アウェーチームが攻撃の強度を高め、ペースを握ろうとする。
守勢に回る横浜FCは、自陣で隙のないブロックを組んで対抗。ピンチになりそうなシーンでは、身体を張ったタックルなどで相手を自由にさせない。
１点を追いかける湘南はさらに攻勢を強めるが、横浜FCの“守備のリズム”は乱れず、堅陣を保つ。
結局、後半はどちらにもゴールは生まれず。残留争いの大一番は、１−０で逃げ切った横浜FCに軍配があがった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
