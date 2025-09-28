「毎試合のように結果残してる」ブンデス開幕５試合で２G３Aの堂安律、貫禄の２アシストにファン注目！「精密なクロス」「結果的にドンピシャ」
現地９月27日に開催されたブンデスリーガの第５節で、堂安律を擁するフランクフルトが、町野修斗が所属するボルシアMGと敵地で対戦。６−４で撃ち合いを制して、リーグ戦３試合ぶりの白星を飾った。
この一戦に右サイドハーフで先発した堂安は１−０の15分、右サイドでこぼれ球を拾うと、ゴール前にシュート性のクロスを供給。これに反応したアンスガー・クナウフがダイレクトでネットを揺らす。
さらに４−０で迎えた39分にも、堂安の左サイドからの折り返しにファレス・シャイビがダイレクトで合わせてゴールを決めた。
２アシストをマークした27歳にSNS上では「存在感が光るプレー」「さすがの視野と動き」「精密なクロス」「結果的にドンピシャクロス」「毎試合結果残してる」「相変わらずすごいな」などの声が上がっている。
開幕から好調を維持する堂安は、これでリーグ戦開幕５試合で２ゴール・３アシストとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】堂安律がボルシアMG戦で２ゴールをお膳立て！
この一戦に右サイドハーフで先発した堂安は１−０の15分、右サイドでこぼれ球を拾うと、ゴール前にシュート性のクロスを供給。これに反応したアンスガー・クナウフがダイレクトでネットを揺らす。
２アシストをマークした27歳にSNS上では「存在感が光るプレー」「さすがの視野と動き」「精密なクロス」「結果的にドンピシャクロス」「毎試合結果残してる」「相変わらずすごいな」などの声が上がっている。
開幕から好調を維持する堂安は、これでリーグ戦開幕５試合で２ゴール・３アシストとなった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】堂安律がボルシアMG戦で２ゴールをお膳立て！