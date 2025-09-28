この記事は2025年07月13日に公開された記事を編集して再掲載しています。

YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、ABEMA、Hulu、DAZNなど多種多様な動画配信サービスが登場し、自宅でのんびり過ごしながら映像コンテンツを楽しむ人も増えました。

テレビの大型化・高画質化に加えて、テレビに挿すだけで動画配信サービスのコンテンツを視聴できるFire TV StickやChromecast with Google TVといったメディアストリーミング端末が普及したことで、家で動画を楽しむ流れは今後も加速しそうです。

そんな中、「映画館のような臨場感が欲しい」「スポーツやライブ会場の音の響きを家でも再現したい」と、テレビの音に物足りなさを感じる声もちらほら聞こえてきます。

最近注目が集まっているのが、テレビに接続するだけで迫力あるサウンドを楽しめる「サウンドバー」。

サウンドバーの中でもおすすめなのが、総合出力100Wのパワフルな音を実現する「FUNLOGY Soundbar」です。

日常を「もっと楽しくする」ことを理念に、スピーカーやプロジェクターなどのガジェットを販売する日本発のエンタメ家電ブランドFUNLOGY（ファンロジー）のコスパ最強サウンドバーを紹介します。

外観もこだわった1万円台サウンドバー。シンプルさが評価され2024年度グッドデザイン賞を受賞

20W×2ツィーターと30W×2ウーファーの大口径スピーカーを搭載。合計100W出力のパワフルさに加えて、低音を強化するバスレフポートを背面に配置し、3Dのような迫力のあるサラウンド音響を実現しています。

低音から高音まで全帯域を再生可能なフルレンジドライバーを左右に配置。付属のリモコンを使えば、音質のコントロールも自由自在です。

サブウーファー面を下向きに設置するダウンファイアリング方式を採用しており、ユニットの性能を極限まで引き出しています。

リビングがまるで映画館やライブ会場になるサウンドバーが、なんと1万円台とリーズナブル。サウンドバーを初めて購入する人にも、音質や性能にこだわりたい人にもおすすめです。

また、2024年度グッドデザイン賞を受賞し、審査員から「シンプルながら音の方向性を表現しているデザインがわかりやすく明快である」というお墨付きも。インテリア性も高く、どんな部屋でも違和感なく溶け込むこと間違いなしです。

部屋でのたたずまいを重視した心地よいサイズ感が◎

厚さ62mm×横幅610mmのコンパクトサイズで、小さなテレビ台にもすっきり収納可能。ほどよい厚みなので、テレビの前に設置しても邪魔にならず映像に集中できます。

本体の操作ボタンは電源と音量調節を背面上部に配置。多機能よりシンプルさを重視し、ごちゃごちゃした印象を全く感じず、部屋の雰囲気も壊しません。

本体前面にはLEDパネルを搭載。暗い場所でも接続状況が一目でわかるのも嬉しいポイントです。

テレビの接続はケーブル1本で簡単。Bluetoothにも対応！

背面に入力端子が装備されており、窪みのおかげでケーブルが取り回しやすいのも特長。

HDMIケーブル、光デジタルケーブル、3.5mmオーディオケーブルが付属しているので、テレビにケーブルを接続するだけで、すぐに音源をアップグレードすることができます。

Bluetooth 5.0＆マルチペアリング対応なので、テレビだけでなく、スマホやタブレット、ノートPCなどさまざまな機器と簡単に接続できて◎。音質や操作性に優れたコスパ最強の「FUNLOGY Soundbar」は要チェックですよ！

