えちごトキめき鉄道（新潟県上越市）の観光列車「えちごトキめきリゾート 雪月花」が、鉄道のデザインに関する国際的な賞「ブルネル賞」の奨励賞に選ばれました。



ブルネル賞は鉄道車両や施設の優秀なデザインに贈られる国際的なコンペティションで、今年11年ぶりに開催されました。「雪月花」は車両部門の奨励賞に選ばれ、現地時間24日にロンドンで開かれた授賞式でトキ鉄の平井隆志社長とデザイナーの川西康之氏に賞状が贈られました。



賞では雪月花の特徴である大きな窓や高品質な内装が評価され、「世界中にこのような列車が増えるべき」という賛辞も贈られました。トキ鉄は「受賞を契機にさらに魅力向上に取り組み、世界中の多くの皆様に楽しんでいただけるよう取り組みます」とコメントしています。



またJR東日本によりますと、今回のブルネル賞では「新潟駅高架化プロジェクト」も駅舎部門で奨励賞を受賞しました。