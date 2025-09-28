¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ëÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤Î¾¡Íø´ê¤¤ »³¸ý»Ô¤Ç800¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·Áí·èµ¯Âç²ñ
10·î4ÆüÅê³«É¼¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ëÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤ÎÁí·èµ¯Âç²ñ¤¬»³¸ý»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»³¸ý»Ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿Áí·èµ¯Âç²ñ¤Ë¤Ï¸©Áª½Ð¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤äÂ¼²¬ÃÎ»ö¤é¼çºÅ¼ÔÈ¯É½¤Ç¤ª¤è¤½800¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ìøµï½Ó³Ø¸©µÄ²ñµÄÄ¹¤Ï¡ÖÆ¤ÏÀ²ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ÈÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤¬Èô¤ÓÈ´¤±¤ÆÍ¥½¨¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£ÎÓ¤µ¤ó¤Î½ÐÈÖ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È°§»¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç½ÐÀÊ¤·¤¿ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¾¯»Ò²½¤ä³°¹ñ¿ÍÌäÂê¡¢Åìµþ°ì¶Ë½¸Ãæ¤Ê¤É¤òµó¤²¡ÖÆâÍ«³°´µ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¸À¤¤¿Ô¤¯¤»¤Ê¤¤¤°¤é¤¤²ÝÂê»³ÀÑ¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¾å¤Ç»Ù±ç¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÎÓ¥×¥é¥ó¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌäÂê¤Ë1¤Ä1¤Ä¶ñÂÎÅª¤ÊÅú¤¨¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¡¢»ä¤¬ÁíÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶Ç¤Ë¤ÏÃÏÆ»¤Ê¡¢¤·¤«¤·¼Â¸½¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯ ¥×¥é¥ó¤Ç²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Î°ìÉô»Ï½ª¤òºÇ¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁíºÛ¸õÊä¤Ï¼«Ê¬¤Ç·Ñ¾µ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£