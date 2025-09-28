今週の決算発表予定 霞ヶ関Ｃ、安川電、しまむらなど (9月29日～10月3日)
■9月29日～10月3日の決算発表銘柄(予定) ★は注目決算
● 9月29日―――――――――――― 3銘柄 発表予定
<2792> ハニーズＨＤ [東Ｐ]
<7921> 宝＆ＣＯ [東Ｐ]
<8227> しまむら [東Ｐ] ★
● 9月30日―――――――――――― 14銘柄 発表予定
<192A> インテＧ [東Ｇ]
<2354> ＹＥデジタル [東Ｓ]
<2594> キーコーヒー [東Ｐ]
<2685> アンドＳＴ [東Ｐ]
<2935> ピックルス [東Ｐ]
<2975> スターマイカ [東Ｐ]
<3089> Ｔアルファ [東Ｓ]
<6083> ＥＲＩＨＤ [東Ｓ]
<7485> 岡谷鋼機 [名Ｐ]
<7965> 象印 [東Ｐ]
<8217> オークワ [東Ｐ]
<9265> ヤマシタＨＤ [東Ｓ]
<9369> キユソ流通 [東Ｓ]
<9651> 日本プロセス [東Ｓ]
●10月 1日―――――――――――― 5銘柄 発表予定
<3607> クラウディア [東Ｓ]
<5942> フイルコン [東Ｓ]
<6664> オプトエレ [東Ｓ]
<7447> ナガイレーベ [東Ｐ]
<7545> 西松屋チェ [東Ｐ]
●10月 2日―――――――――――― 12銘柄 発表予定
<1712> ダイセキＳ [東Ｓ]
<2493> イーサポート [東Ｓ]
<2809> キユーピー [東Ｐ] ★
<2830> アヲハタ [東Ｓ]
<3035> ＫＴＫ [東Ｓ]
<3498> 霞ヶ関Ｃ [東Ｐ] ★
<3549> クスリアオキ [東Ｐ] ★
<6469> 放電精密 [東Ｓ]
<8016> オンワード [東Ｐ]
<8276> 平和堂 [東Ｐ]
<9793> ダイセキ [東Ｐ]
<9872> 北恵 [東Ｓ]
●10月 3日―――――――――――― 11銘柄 発表予定
<1376> カネコ種 [東Ｓ]
<3321> ミタチ産業 [東Ｓ]
<3377> バイク王 [東Ｓ]
<3612> ワールド [東Ｐ]
<4394> エクスＭ [東Ｇ]
<6093> エスクロＡＪ [東Ｓ]
<6279> 瑞光 [東Ｐ]
<6506> 安川電 [東Ｐ] ★
<7975> リヒトラブ [東Ｓ]
<8931> 和田興産 [東Ｓ]
<9842> アークランズ [東Ｐ]
※決算発表予定は変更になることがあります。
