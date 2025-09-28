Photo: はらいさん

最近涼しくなってきたし、日も少しずつ短くなってきましたね。今まで暑すぎて毎日参っていましたが、なんだか元気になってきました。こんな季節は趣味を始めるのにぴったり。

今回は、秋の夜長を充実させてくれそうなガジェットを3つ紹介します。

読書の秋。Kindleでポケットに数千冊を

Photo: はらいさん

秋の夜長に嗜む趣味、「読書」という選択肢はいかがでしょうか？新たな知識を獲得したり、美しい表現に触れてみたり。本を読む時間は、あなたの人生を豊かにしてくれるはず。

読書をするにあたって、おすすめのガジェットがKindleです。SNSやメッセージの通知等に邪魔されることなく、読書だけに集中できるのは、スマートフォンなどにはない大きなメリットになっています。

元記事で紹介されていたのは、エントリーモデルのKindle。ディスプレイは、片手に収まる6インチ、バッテリーはフル充電で最大6週間もちます。ストレージは16GBで、数千冊の本を保存可能。入門機としては十分なスペックと言えるでしょう。

また、KindleはE-Ink（電子ペーパー）技術のおかげで約1〜2時間ぶっ通しの読書でも目が疲れるということはありません。スマホやタブレットなどは長時間見ていると目にも負担がかかってしまうので、しっかり本を読むのなら、やはり電子ペーパーを選びたいところ。

Photo: はらいさん

加えて、Kindleは、フォントや文字の大きさ、レイアウトなどを細かく設定できるため、紙の本より読みやすい環境を作ることだって可能です。

あなたにとって最適な読書環境を作ることができるKindle。読書の秋は、Kindleとともに過ごしてみては？

詳しくはこちら↓

本しか読めない、逆にそれが良い。ポケットに数千冊の本を持ち歩こう

Amazon Kindle - 目に優しい、かさばらない、大きな画面で読みやすい、6週間持続バッテリー、6インチディスプレイ電子書籍リーダー、ブラック、16GB、広告なし 19,980円 Amazonで見る PR PR

アナログ音楽を楽しむ。3COINSのレコードプレーヤー

Photo: covacova

サブスクで、手間なく膨大な量の音楽を楽しむことができる現在。あえて、レコードで音楽を聞いてみるというのはどうでしょう？

ノイジーで少し曇った音、レコードに針を落とす感覚…レコードには独特の味わいがあり、それが魅力でもあります。そんな｢アナログな音楽体験｣を気軽に始めたい人にぴったりなのが、3COINSから登場した｢レコードプレーヤー／MENSデバイス｣。

価格は税込9,900円と、3COINSにしては高めですが、レコードプレーヤーとしてはむしろ破格。しかしながら、想像以上に｢ちゃんとした｣レコードプレーヤーになっているんです。もちろん、オーディオマニア向けの高級機には敵いませんが、それでも中音域にはしっかりと厚みがあって、アナログ特有の音の輪郭も感じられます。

Photo: covacova

現代的な機能も備わっており、Bluetooth機能では、スマホやタブレットと接続し、ワイヤレススピーカーとして使うこともできます。本体重量は約3kgと軽量で、充電式のコードレス仕様。家の中での移動も快適です。

インテリアとして置いておくだけでも、部屋のオシャレ度がグッと向上するレコードプレーヤー。アナログ音楽入門ガジェットとしてはうってつけアイテムと言えそうです。

詳しくはこちら↓

3COINSのレコードプレーヤーは、アナログ音楽を楽しむ最初の1台にぴったり

お絵描きのハードルをグッと下げてくれるタブレット

Photo: カタヤママコト

芸術の秋という言葉があります。せっかくの秋、イラストを始めるのもいいかもしれません。デジタルイラストの入門タブレットとしておすすめしたいのが、ワコムの｢Wacom MovinkPad 11」。こちらのタブレットは絵を描くまでのハードルをグッと下げてくれるんです。

大きな魅力は「スケッチアプリの立ち上がりが爆速」という点。画面にペンを近づけて、ペンのボタンを長押しするだけで、あっという間にスケッチアプリ｢Wacom Canvas｣が起動します。パスワードの入力すら必要がないので、この仕様はかなりストレスフリー。ペンを持った瞬間から、筆を走らせることが可能です。

Wacom Canvasは、イラスト・マンガ制作ソフト｢CLIP STUDIO PAINT（以下、クリスタ）｣との連携が可能。Wacom Canvasで描いたものは、いちいち保存したりすることなく、そのままクリスタに移行させることができます。

Photo: カタヤママコト

カンタンな｢ラフやスケッチはWacom Canvas｣で、｢以降の作業はクリスタ｣で、こうした分業を行なうとより作業がはかどりそう。

付属のペンもバッテリーレスで使いやすく、入門機としては申し分ない仕様です。

普通のタブレットとしても使用可能な｢Wacom MovinkPad 11」。デジタルイラストに興味があるという方には、ピッタリの1台ですよ。

詳しくはこちら↓

ワコムのイラスト特化タブレット。描きたい時にすぐ描けて、思わずゾッコンに