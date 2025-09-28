ÃÅÌª¡¡¥é¥¸¥ªÂ´¶È¤ÎµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡È¤Û¤Ã¤½¤ê»Ñ¡ÉÈäÏª¡Ä¡Ö¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ëÁé¤»Êý¡×¤¶¤ï¤Ä¤¯¥ê¥¹¥Ê¡¼
¡¡9·î26Æü¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØÂçÃÝ¤Þ¤³¤È ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡ª¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¶âÍËÆü¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃÅÌª¤¬Æ±ÆüÂ´¶È¤·¤¿¡£8Ç¯´Ö½Ð±é¤òÂ³¤±¤¿Èþ½÷¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ï¡¢´¶¼Õ¤ÈÏ«¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤¬SNS¾å¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Èà½÷¤Î¶á±Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆ±¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ï2007Ç¯5·î¤«¤éÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢ÃÅÌª¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï2018Ç¯¤«¤é¤Ç¤¹¡£Æ±Æü¤ÎÈÖÁÈ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¡Ô¾¯¤·¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡Õ¤ÈÃÅÌª¤µ¤ó¤¬ÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡Ô¤ª¤Ò¤È¤«¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±þÊç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¡¢¼£ÎÅ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿»õ¤ÎÀÐ¹Ñ¤È15Ç¯´Ö»È¤Ã¤¿º¹¤·»õ¤òÄó¶¡¤·¡¢ºÇ¸å¤ÎÈÖÁÈ½Ð±é¤Ç¤âÃÅÌª¥ï¡¼¥ë¥ÉÁ´³«¤Ç¤·¤¿¤è¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢ÃÅÌª¤È¶¦¤Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¤¬¼Ì¤Ã¤¿¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤ÎÃÅÌª¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¶ÃØ³¤·¤¿¡£
¡ÔÃÅÌª¤µ¤ó¡¢¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÄ´»Ò°¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Õ
¡Ô¿ïÊ¬¤ªÁé¤»¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¡Ä¿´ÇÛ¡Õ
¡Ô¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ëÁé¤»Êý¤À¡Ä¡Õ
¡¡¤«¤Ê¤ê¤Û¤Ã¤½¤ê¤È¤·¤¿Á´¿È¤òÈäÏª¤·¤¿Èà½÷¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Çò¤¤T¥·¥ã¥Ä¤È¥Ç¥Ë¥à¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÂçÃÝ¤µ¤ó¤Î²£¤Ç¡¢²ÖÂ«¤ò»ý¤Á¡¢¹õ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤ÆÈù¾Ð¤àÃÅÌª¤µ¤ó¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Î²¼¤«¤é¤Ï¡¢²ÚÔú¤Ê¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤¬¥Á¥é¸«¤¨¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Èù¾Ð¤àÃÅÌª¤µ¤ó¤Î¼ó¸µ¤Ï»éËÃ¤¬¤Ê¤¯¶ÚÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÃÅÌª¤¬¸«¤»¤ëÀäÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤â¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤òÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÖÃÅÌª¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2023Ç¯¤Ë²ÈÂ²¤Î»àµî¤ä¥Ú¥Ã¥È¥í¥¹¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¿´¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·2ÅÙ¤ÎÆþ±¡¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔÌ²¤ä¿©ÍßÉÔ¿¶¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î»þ¤«¤éÈà½÷¤ÎÁé¤»¤Ö¤ê¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2010Ç¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿ÃÅÌª¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆÈÆÃ¤Î¸ì¤ê¸ý¤ä¡¢¥¨¥í¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¿Íµ¤¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¡¢½÷Í¥¤ä¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤«¤é¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤Ï·ã¸º¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¼£ÎÅË¡¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢É×¤ÇÌ¡²è²È¤ÎÀ¶Ìî¤È¤ª¤ë»á¤Î»Ù¤¨¤ÇÂÎÄ´¤Ï²óÉü·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤¿¸µµ¤¤ÊÈà½÷¤Ë²ñ¤¨¤ëÆü¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£