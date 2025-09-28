女優の今田美桜（28）がヒロイン、俳優の北村匠海（27）が夫役を務めたNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は今月26日、本編最終回（第130話）を迎え、完結した。オフショットとともに、最終週（第26週）「愛と勇気だけが友達さ」を振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛けた朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、戦争に翻弄されながら激動の時代を生き抜き、「逆転しない正義」にたどり着く柳井夫妻、のぶと嵩の軌跡を紡いだ。

第129話は、2年がかりで完成したテレビアニメ「それいけ！アンパンマン」の放送がスタート。好評を博し、柳井のぶ（今田美桜）と柳井嵩（北村匠海）は安堵と喜びに包まれる。こうして「アンパンマン」と「やないたかし」の名は日本中に広まることとなる。ついに嵩が人気漫画家となったある日、のぶが出掛けた先は…という展開。

1988年（昭和63年）10月3日、ついに迎えた初回。のぶと嵩は自宅で、八木信之介（妻夫木聡）朝田蘭子（河合優実）らは「キューリオ」で、辛島健太郎（高橋文哉）辛島メイコ（原菜乃華）いせたくや（大森元貴）は銀座のカフェを引き継いだカレー店で見守った。

屋村草吉（阿部サダヲ）がにらむ街頭テレビには、ジャムおじさんが映っている。横に現れた少年が「ジャムおじさんですか？」と声を掛けると、草吉は「ん？違う！ヤム・ラだ。じゃあな」――。再び風来坊に戻り、放浪の旅に出たのか。

少年役は、嵩の幼少期を好演した子役・木村優来。第2週・第10回（4月11日）以来24週ぶりのサプライズ再登場となった。

最終週を担当したチーフ演出の柳川強監督は「（のぶの幼少期を好演した）永瀬ゆずなさんも再登場しましたし（第22週・第109回、柳井家を訪れる少女・中里佳保役）、木村くんもどこかで、とタイミングを練っていました。髪の毛がモジャモジャなのは撮影当日、急にメイク部が思いついたアイデア。おかげで、阿部さんが去り際に木村くんの髪をクルクルする、面白い芝居が生まれました」と明かした。

SNS上には「ヤムさんはあんぱんの妖精」「妖精だから、歳は取らない？」「あれだけ主要人物が高齢で亡くなっているのに。ヤムさん、妖精説あるな」「ヤムさんを見送るのがチビ嵩というのがもう…『あんぱん』チーム、最後までここぞというツボを押してくる」「放送開始から視聴者全員がヤムさんに聞きたかった『ジャムおじさんなの？』。本人に聞いたのは、幼い嵩を演じた優来くんだった」などの声が続出。反響を呼んだ。

29日からはスピンオフドラマ（15分）＋キャスト座談会（10分）の「あんぱん特別編」（後11・00〜11・25）が4夜連続で放送される。