＜大相撲九月場所＞◇千秋楽◇28日◇東京・両国国技館

【映像】力士に“超絶激似”な驚きの化粧まわし

大相撲で関取衆が土俵入りの際に締める豪華な刺しゅうが施された「化粧まわし」。いよいよ迎えた千秋楽の日も、詰めかけた観客の前で、関取たちがそれぞれの化粧まわしをつけて登場したが、その中に「めちゃきゃわいい」と評判の化粧まわしが。ファンから注目を集めていた。

伝統を紡ぐ国技の大相撲。中でも様式美を象徴するのが、力士が土俵入りで身につける化粧まわしだ。個性豊かな絵柄が土俵を彩り、推し力士がどんなデザインの化粧まわしをつけているのか、ファンは注目する。

秋場所の千秋楽、十両の土俵入りで注目を集めたのは十両九枚目・白熊（二所ノ関）だ。愛くるしいルックスがファンの心を掴み、高い人気を誇る。

そんな白熊は化粧まわしもシロクマのデザインを施していて、白熊の地元である福島・須賀川市の「しろくまデザイン研究室」が作成したものを採用している。この化粧まわしを見た視聴者も「めちゃきゃわいい」「本人にそっくりだ」「とっても似合っている」などの声を上げていた。

なお、白熊は千秋楽に十両七枚目・英乃海（木瀬）と取組を行い、叩き込みで敗れた。8勝7敗と勝ち越しで終え、英乃海は6勝9敗と負け越した。

（ABEMA/大相撲チャンネル）