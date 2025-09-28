マヂカルラブリーの野田クリスタル（38）が28日、千葉・幕張メッセで行われた「東京ゲームショウ2025」で「野田ゲー」シリーズ特別ブースを出展し、「スーパー野田ゲーPARTY ＆ WORLD」を、12月4日に発売すると発表した。

21年発売の「スーパー野田ゲーPARTY」と22年発売の「スーパー野田ゲーWORLD」のパッケージ版。「WORLDの方にはオンラインゲームも入っていたり、パーティーとかでやると一番盛り上がる」とアピールした。

オススメのゲームを問われると「PARTYのほうに入っている『将棋2』がオススメ。駒に絵が描かれていて最後までどの駒が王将かわからない将棋なんですけど、いつか藤井聡太さんとやりたいですね」と語った。

特別ブースは「ホールの中央でやるとなんか恥ずかしかった」とホールの端に控えめに構えたが、野田のお面をかぶった約100人のファンが集まった。観覧エリアとブースの間には巨大な柱が立つほど端のエリアとなり「柱に鉢当たるのは初めて」と苦笑いしたが、イベント後はともに出席したバイク川崎バイク（BKB）とともにファン全員と写真撮影に応じ、ファンとふれあった。