■全国の29日（月）の天気

前線を伴った低気圧が発達しながら東北付近を通過するでしょう。東北や北陸は大雨となる所があり、夕方までの24時間に、東北で120ミリ、北陸で100ミリの雨量が予想されています。土砂災害などに十分注意が必要です。また、東北を中心に風が強まり、交通機関の乱れにも注意が必要です。そのほかの地域も、朝にかけて雨の降る所が多いでしょう。大気の状態が不安定になるため、落雷や竜巻などの激しい突風に注意が必要です。

午後は晴れ間の出る所が多いでしょう。最低気温は28日より高い所が多く、大阪では25℃と、熱帯夜になりそうです。最高気温は、九州南部や関東で33℃前後まで上がり、暑さが厳しくなるでしょう。

予想最低気温（前日差）

札幌 15℃（＋1 9月中旬）

仙台 19℃（＋4 9月中旬）

新潟 20℃（＋4 9月中旬）

東京都心 23℃（＋3 8月下旬）

名古屋 23℃（＋1 9月上旬）

大阪 25℃（＋5 熱帯夜）

広島 24℃（＋4 8月下旬）

高知 22℃（-2 9月中旬）

福岡 24℃（＋1 8月下旬）

鹿児島 26℃（＋1 熱帯夜）

那覇 27℃（±0 熱帯夜）

予想最高気温（前日差）

札幌 23℃（-3 9月中旬）

仙台 29℃（＋2 真夏並み）

新潟 26℃（-2 9月中旬）

東京都心 32℃（＋3 真夏並み）

名古屋 29℃（-2 9月中旬）

大阪 29℃（-2 9月中旬）

広島 28℃（＋6 平年並み）

高知 30℃（＋4 9月中旬）

福岡 27℃（-4 平年並み）

鹿児島 33℃（＋1 8月中旬）

那覇 33℃（＋1 真夏並み）

■全国の週間予報

30日は高気圧に覆われて、広い範囲で晴れるでしょう。10月1日は、高気圧が離れて東日本や東北で雨が降りますが、2日から3日は、広く秋晴れになりそうです。ただ、九州や四国では、3日、4日と雨が降るでしょう。

30日以降も、東北から南の地域は25℃以上の夏日となる日が多いでしょう。ただ、30℃前後の暑さが続くのは、九州南部や沖縄くらいになりそうです。

北海道は、日中は過ごしやすい陽気が続きますが、朝は、旭川など内陸を中心に10℃を下回る日もあるでしょう。