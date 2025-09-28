日テレNEWS NNN

写真拡大

■全国の29日（月）の天気

前線を伴った低気圧が発達しながら東北付近を通過するでしょう。東北や北陸は大雨となる所があり、夕方までの24時間に、東北で120ミリ、北陸で100ミリの雨量が予想されています。土砂災害などに十分注意が必要です。また、東北を中心に風が強まり、交通機関の乱れにも注意が必要です。そのほかの地域も、朝にかけて雨の降る所が多いでしょう。大気の状態が不安定になるため、落雷や竜巻などの激しい突風に注意が必要です。

午後は晴れ間の出る所が多いでしょう。最低気温は28日より高い所が多く、大阪では25℃と、熱帯夜になりそうです。最高気温は、九州南部や関東で33℃前後まで上がり、暑さが厳しくなるでしょう。

予想最低気温（前日差）

札幌　　　15℃（＋1　9月中旬）
仙台　　　19℃（＋4　9月中旬）
新潟　　　20℃（＋4　9月中旬）
東京都心　23℃（＋3　8月下旬）
名古屋　　23℃（＋1　9月上旬）
大阪　　　25℃（＋5　熱帯夜）
広島　　　24℃（＋4　8月下旬）
高知　　　22℃（-2　9月中旬）
福岡　　　24℃（＋1　8月下旬）
鹿児島　　26℃（＋1　熱帯夜）
那覇　　　27℃（±0　熱帯夜）

予想最高気温（前日差）

札幌　　　23℃（-3　9月中旬）
仙台　　　29℃（＋2　真夏並み）
新潟　　　26℃（-2　9月中旬）
東京都心　32℃（＋3　真夏並み）
名古屋　　29℃（-2　9月中旬）
大阪　　　29℃（-2　9月中旬）
広島　　　28℃（＋6　平年並み）
高知　　　30℃（＋4　9月中旬）
福岡　　　27℃（-4　平年並み）
鹿児島　　33℃（＋1　8月中旬）
那覇　　　33℃（＋1　真夏並み）

■全国の週間予報

30日は高気圧に覆われて、広い範囲で晴れるでしょう。10月1日は、高気圧が離れて東日本や東北で雨が降りますが、2日から3日は、広く秋晴れになりそうです。ただ、九州や四国では、3日、4日と雨が降るでしょう。

30日以降も、東北から南の地域は25℃以上の夏日となる日が多いでしょう。ただ、30℃前後の暑さが続くのは、九州南部や沖縄くらいになりそうです。

北海道は、日中は過ごしやすい陽気が続きますが、朝は、旭川など内陸を中心に10℃を下回る日もあるでしょう。