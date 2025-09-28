秋元康氏総合プロデュースの１７人組のガールズグループ・Ｒａｉｎ Ｔｒｅｅ（レインツリー）が２８日、東京・大手町プレイスホール＆カンファレンス２Ｆホールでファンクラブイベントを開催。１０月２９日に３ｒｄデジタルシングル「好きだよとどっちが先に言うのか？」をリリースすると発表した。

「Ｉ Ｌ Ｕ」「つまり」に続く３ｒｄデジタルシングル「好きだよとどっちが先に言うのか？」は、卒業を前にして互いに思い合いながらも好きだよと告白できない二人のもどかしさを描いた青春ラブソング。恋の始まりの甘酸っぱい青春の１ページを軽快なサウンドに乗せ、のびやかなヴォーカルが印象的な楽曲に仕上がっている。

今回のシングルでは７、８月と２か月に渡って計６日間行われた「Ｒａｉｎ Ｔｒｅｅ真夏のフリーライブ〜君と過ごす初めての夏〜」のパフォーマンスにおいて新たなセレクションが行われ、綾瀬ことり、市原紬希、遠藤莉乃、鈴野みお、永瀬真梨、新野楓果、橋本真希の７人が「好きだよとどっちが先に言うのか？」の歌唱メンバーに選出された。

活動休止中の加藤柊、黒澤禾恋を除いた残りのメンバー８人がカップリング曲を歌唱する。また、総フォロワー数２０万人を誇るＴｉｋＴｏｋアカウント内で選出されたメンバーによって結成されたユニット楽曲も収録。ジャケット写真も公開され、森の妖精のようなペールグリーンの衣装に身を包んだメンバーが楽曲タイトルのセリフを言うかのように首をかしげた印象的なジャケットになっている。

表題曲「好きだよとどっちが先に言うのか？」は１０月５日２５時３０分放送のニッポン放送「Ｒａｉｎ Ｔｒｅｅのラジオ予備校」で初オンエア。また、３ｒｄデジタルシングルの発売を記念して、リリースイベントが計４日間行われることも発表された。

シングル表題曲すべてに歌唱メンバー入りしている綾瀬ことりは「イントロのピアノやドキドキするような歌詞がとてもかわいらしくて、いま恋をしている社会人の方や学生さんには、ぜひ聴いていただきたい１曲」とＰＲ。

初めて選ばれた市原紬希は「今回初めてメインメンバーになることができたので、みんなの足を引っ張らないように、そして今まで通り個人ではいろんなことに挑戦し、Ｒａｉｎ Ｔｒｅｅの市原紬希としてＢＩＧになりたい」と誓えば、同じく初選出の永瀬真梨は「責任と自覚を持って、もっとたくさんの方に知っていただけるように活動したい」と力を込めた。

また、１ｓｔシングル以来、メインメンバーに返り咲いた橋本真希は「本当にうれしいです。これまでさまざまな立場でグループを見てきた経験を生かし、この曲でＲａｉｎ Ｔｒｅｅの魅力をより広められるよう精一杯頑張ります！」と意気込んだ。