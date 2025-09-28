「やっと買えた」「1枚でも重ねても◎」【H&M】おしゃれママ絶賛！「きれいめトップス」

大人のきれいめコーデにもマッチする上品なデザインのトップスが、この秋の【H&M（エイチ・アンド・エム）】には豊作のよう。今回は、30・40代向けの等身大の着こなし術を提案するおしゃれママ@cococloset128さん絶賛の、話題のニットベストとペプラムトップスをコーデとともにご紹介します。

メタリックボタンがきらめく上品なニットベスト

【H&M】「ファインニットベスト」\2,499（税込）

グレーのニット地にゴールドカラーのメタリックなボタンがエレガントなアクセントになったベスト。ネックラインや袖まわりがリブ編みになっており、ノースリーブのプルオーバー感覚でも着回しやすい一着です。クラシカルで女性らしい着こなしに注目が集まるこの秋、シャツやブラウスに重ねればグッとトレンドムードに寄せてくれそう。

ボリューミーなワイドパンツとワンツーで好バランス

「今は一枚で着るけど、涼しくなったらシアーブラウスと重ねたい」と@cococloset128さん。程よくコンパクトなシルエットと着丈のベストならタックインせずともスタイリングしやすく、ボリュームのあるきれいめワイドパンツとワンツーでシックな大人コーデが完成します。品よく輝くボタンが、モノトーンコーデのクラス感を高めるアクセサリー代わりに。

秋ムードへシフトさせるペプラムニットトップス

【H&M】「Rib-knit peplum top」\2,999（税込）

おしゃれさんの間で密かにバズったという半袖のニットトップス。切り替えではなく編み方でペプラムデザインを表現しており、1枚でウエストがくびれたようなメリハリのある美しいシルエットを楽しめるのが魅力です。特にこの秋の一大トレンドカラーであるブラウンは要注目。季節の変わり目に1枚で着こなせば、手軽にコーデを秋ムードへとシフトさせられるはず。

メリハリシルエットで女性らしさと甘さを演出

@cococloset128さんも「やっと買えたペプラムニット」「めっちゃかわいいし、お値段以上」と絶賛。Tシャツ感覚でスタイリングしやすいシンプルなルックスながら、裾のペプラムデザインがパンツとのワンツーコーデにほんのり甘さと女性らしさを演出します。少し長めの袖が二の腕をカバーしてくれそうなのも、大人女性から支持を集めるポイントかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@cococloset128様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ