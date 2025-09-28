女優の山本舞香がＳＮＳを更新。自身がＭＣを務めた日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜・午後１１時）の卒業について胸の内をつづった。

山本は２８日までに自身のインスタグラムに「あっという間に最終回です」と記し、「鳥取での私の回から始まり、沢山のゲストの方から刺激を頂きました。とても素敵な経験をさせていただきました」と思いをつづった。最後に、「何よりスタッフの皆様が温かくて毎回収録が楽しかったです。今田さんから沢山勉強させていただきました。１年間ありがとうございました！！」と感謝の言葉で締めた。最終回のコーデを披露するとともに、同じくＭＣ務めるお笑いタレントの今田耕司とのツーショットを公開した。

この投稿に、「１年間ほんとにお疲れ様でした 舞香ちゃんのおかげで毎週楽しみに観れてたよ！めちゃくちゃ寂しいけど夫婦共演楽しみにしてます」「舞香ちゃんの鳥取からスタートして最後にｈｉｒｏくんがゲストで夫婦での共演 卒業にふさわしくなりましたね ＭＣお疲れ様でした」「１年間お疲れさまでした 舞香ちゃんの最初の回、わっくわくしながら観たなぁっての思い出しました」などのコメントが寄せられている。