¸ÄÀ¤¬°ã¤¦Ä¹ÃË¤È¼¡ÃË¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤È¸ÄÊÌ¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤¹¤ë¤È¤¤ÎÊì¤Î³Ú¤·¤ß¤Ï¡©¡¿¤¤¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Î¤½¤Î¸å¤Ç¢
¡Ø¤¤¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Î¤½¤Î¸å¤Ç¡Ù¡Ê¥Ä¥ë¥ê¥ó¥´¥¹¥¿¡¼/KADOKAWA¡ËÂè2²ó¡ÚÁ´14²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¤¤¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Î¤½¤Î¸å¤Ç¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¾®³Ø3Ç¯À¸¤ÎÄ¹ÃË¡¢¾®³Ø1Ç¯À¸¤Î¼¡ÃË¡¢¤½¤·¤Æ3ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡£3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ëÃø¼Ô¤Î¥Ä¥ë¥ê¥ó¥´¥¹¥¿¡¼¤µ¤ó¡£»Ò¤É¤â¤ò¹²¤¿¤À¤·¤¯Á÷¤ê½Ð¤·¤¿Ä«¡¢1¿Í¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ç²ÈÂ²¤Î»þ´Ö¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£²ÈÂ²¤¬¹¥¤¤À¤±¤É¡¢¿´¤Ïµ¤¤Þ¤Þ¤Ê1¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¼«Ê¬¤òËº¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¯»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤È¶¦¤ËÊâ¤à¥Ä¥ë¥ê¥ó¥´¥¹¥¿¡¼¤µ¤ó¤ËÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿2018Ç¯¤«¤é¤Î4Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÆü¡¹¤òÉÁ¤¤¤¿²ÈÂ²¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¤¤¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Î¤½¤Î¸å¤Ç¡Ù¤ò¡¢¤´¹¥É¾¤Ë¤Ä¤ºÆÏ¢ºÜ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¡×¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤Êë¤é¤·¤Ë¡¢¥Õ¥Ã¤È¿´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë1ºý¤Ç¤¹¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¤¤¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Î¤½¤Î¸å¤Ç¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¾®³Ø3Ç¯À¸¤ÎÄ¹ÃË¡¢¾®³Ø1Ç¯À¸¤Î¼¡ÃË¡¢¤½¤·¤Æ3ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡£3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤ëÃø¼Ô¤Î¥Ä¥ë¥ê¥ó¥´¥¹¥¿¡¼¤µ¤ó¡£»Ò¤É¤â¤ò¹²¤¿¤À¤·¤¯Á÷¤ê½Ð¤·¤¿Ä«¡¢1¿Í¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ç²ÈÂ²¤Î»þ´Ö¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£²ÈÂ²¤¬¹¥¤¤À¤±¤É¡¢¿´¤Ïµ¤¤Þ¤Þ¤Ê1¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¼«Ê¬¤òËº¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¯»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤È¶¦¤ËÊâ¤à¥Ä¥ë¥ê¥ó¥´¥¹¥¿¡¼¤µ¤ó¤ËÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿2018Ç¯¤«¤é¤Î4Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÆü¡¹¤òÉÁ¤¤¤¿²ÈÂ²¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¤¤¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Î¤½¤Î¸å¤Ç¡Ù¤ò¡¢¤´¹¥É¾¤Ë¤Ä¤ºÆÏ¢ºÜ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¡×¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤Êë¤é¤·¤Ë¡¢¥Õ¥Ã¤È¿´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë1ºý¤Ç¤¹¡£