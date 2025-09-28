¡È²»¤¬½Ð¤ë¥Ú¥ó¥±¡¼¥¹¡É¤Ë¡È¤ª¤«¤¤¤â¤Î¥ì¥¸¡É¤â¡ÄÁÏ´©100¼þÇ¯¡Ö¾®³Ø°ìÇ¯À¸¡×»þÂå¤ò±Ç¤¹ÉÕÏ¿¤ÎÎò»Ë
¾¼ÏÂ100Ç¯¤ËÅö¤¿¤ë2025Ç¯¡¢100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤â¤Î¤¬¿§¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³Ø½¬»¨»ï¤ÎÉÕÏ¿¤ÎÎò»Ë¤ò¤¿¤É¤ë¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Ç»þÂå¤ò±Ç¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÔÆâ¤Î½ñÅ¹¡¢Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¤Î¤ÏÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»Ò¶¡¸þ¤±¤Î³Ø½¬»¨»ï¡Ö¾®³Ø°ìÇ¯À¸¡×¤Ç¤¹¡£
ÁÏ´©¤Ï1925Ç¯¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï100¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ç¤¹¡£
100Ç¯Â³¤¤¤¿¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®³Ø´Û¡Ö¾®³Ø°ìÇ¯À¸¡×¤ÎÌÀÀÐ½¤°ìÊÔ½¸Ä¹¤Ï¡Ö¿Æ»Ò¤Ç³Ø¤Ù¤ëÉÕÏ¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¡Ø¾®³Ø°ìÇ¯À¸¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¢¥ë¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¹¥´ñ¿´¤ò¤«¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¿ÉÕÏ¿¤Ï»þÂå¤È¤È¤â¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¾¼ÏÂ¡×¤Ï¡¢ºàÎÁ¤È¤·¤Æ¼ç¤Ë»æ¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤¿ÉÕÏ¿¤òÆÏ¤±Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¥·¥ã¥È¥ë¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤¬À¤³¦Ãæ¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢±§Ãè³«È¯¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿1983Ç¯¤Ë¤ÏÈ¯¼ÍÂæ¤Ë¾è¤Ã¤Æº£¤Ë¤âÈô¤ÓÎ©¤Á¤½¤¦¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¥·¥ã¥È¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÊ¿À®¡×¤Ç¤Ï¡¢ºàÎÁ¤ËÅÅ»ÒÉôÉÊ¤ä¼ù»é¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¡£
¤Õ¤¿¤òÊÄ¤¸¤Æ¸°È×¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È²»¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Ú¥ó¥±¡¼¥¹¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»þÂå¤¬¡ÖÎáÏÂ¡×¤ËÆþ¤ë¤È¡¢»æ¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤µ¤òµá¤á¤Æ¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
»æ¤Ç¤Ç¤¤¿¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¤Ç¸«³Ý¤±¤ë¥ì¥¸¤âÉÕÏ¿¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î¥Ð¡¼¥³¡¼¥ÉÉôÊ¬¤ò¥¹¥¥ã¥ó¤¹¤ë¤È¡¢²»¤¬ÌÄ¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®³Ø´Û¡Ö¾®³Ø°ìÇ¯À¸¡×ÌÀÀÐ½¤°ìÊÔ½¸Ä¹¡§
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë´Ø¿´¡¦¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÂÎ¸³Åª¤Ë³Ø¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¡£¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉÕÏ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯»þÂå¤¬ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÁÏ´©100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ºÇ¿·¹æ¤Ç¤Ï¡¢¿Ê²½¤Î²Ì¤Æ¤ËÉÕÏ¿¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï²¿¤È¡Ö¹õÅÅÏÃ¡×¡£
´ë²è¤«¤é´°À®¤Þ¤Ç1Ç¯¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶À£Âç¤Ç¥À¥¤¥ä¥ë¤Ï¼ÂºÝ¤Ë²ó¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÅÅÏÃµ¡¤ÎÎ¢¤Ë¤ÏÀ½Â¤ÈÖ¹æ¤Ê¤É¤âµ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¾¼ÏÂ¤Î¹õÅÅÏÃ¤¬¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÀÀÐÊÔ½¸Ä¹¤Ï¡Ö¡Ê¹õÅÅÏÃ¤Ï¡Ëº£¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢Á´¤¯¤Ê¤¸¤ß¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤È»×¤¦¡£º£¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ÈÀÎ¤ÎÅÅÏÃ¤¬Á´¤¯°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¡£¹¥´ñ¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤âÉÕÏ¿¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»þÂå¤È¤È¤â¤ËÁö¤êÂ³¤±¤Æ100Ç¯¡£
³Ø½¬»¨»ï¤ÎÉÕÏ¿¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤³¤½¡¢¸½Âå¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£