¡¡°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¤Ç20Ç¯Á°¤ËËä¤á¤é¤ì¤¿¡¢¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤Î³«Éõ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ë¶¶»Ô¤Î¡Ö¤Î¤ó¤Û¤¤¥Ñー¥¯¡×¤Ç¤Ï28Æü¡¢Åö»þ»²²Ã¤·¤¿¿Æ»Ò¤é¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÅÚ¤ÎÃæ¤«¤é¥«¥×¥»¥ë¤ò·¡¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤Ï°¦¡¦ÃÏµåÇî¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿2005Ç¯¤ËËä¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¿Æ»Ò¤Îå«¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë½ñ¤¤¤¿¼ê»æ¤ä¼Ì¿¿¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åö»þ¤ò»×¤¤ÎÞ¤°¤à½÷À¤Î»Ñ¤â¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¤·¤¿½÷À¡§
¡Ö²ÈÂ²4¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¡Øº£¤½¤¦¤¤¤¦À¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤½¤ÎÄÌ¤ê¤ÎÀ¸³è¤ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¹¬¤»¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
ÊÌ¤Î½÷À¡§
¡Ö¡ØÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿Íè¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÀº°ìÇÕ°é¤Æ¤è¤¦¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤í¤¦¡¢Ì´¤â³ð¤¨¤è¤¦¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÂ©»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×