◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル、良）

秋Ｇ１の開幕を告げる電撃６ハロン戦に１６頭が出走し、１１番人気のウインカーネリアン（牡８歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父スクリーンヒーロー）がＧ１初勝利を決めた。三浦皇成騎手は１２７度目のＪＲＡ・Ｇ１騎乗で待望の初勝利となった。大外枠から道中は２番手から進め、ゴール前で武豊騎手が騎乗したジューンブレアとの叩き合いを頭差で制した。勝ちタイムは１分６秒９。

７番人気のジューンブレア（武豊騎手）が２着。２番人気のナムラクレア（クリストフ・ルメール騎手）が３着となった。

単勝は５０００円。馬連１３‐１６は式別最高払戻金額を更新する６万８３０円。馬単１６→１３も式別最高払戻金額を更新する１１万９９２０円となった。３連複６‐１３‐１６は１１万６７２０円。

３連単１６→１３→６での配当１３０万１１５０円は、同レースで２回目の１００万円超え馬券。スプリンターズＳでは２００６年の３連単２６３万７５７０円に続く、２番目の高額配当となった。当時は１番人気のテイクオーバーターゲットが１着、１０番人気のメイショウボーラーが２着、３着は最低１６番人気のタガノバスティーユが３着だった。